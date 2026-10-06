Hà Nội đưa sản phẩm OCOP lên gian hàng số

HNN - Từ một tin nhắn đặt mua, những chuyến xe chở sản vật quê nhà được đưa đến tận nơi người nhận. Với người xa quê, đó là cách gửi gắm tình cảm cho người thân, gia đình. Còn với những người đi chợ hộ, đó là niềm vui khi có thêm một công việc gắn với những buổi chợ và món ngon theo mùa.