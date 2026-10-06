Hà Nội đưa sản phẩm OCOP lên gian hàng số
Sáng 6/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, TikTok Shop kích hoạt chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây được kỳ vọng là một kênh kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm đặc trưng của Thủ đô trên môi trường số. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng dự sự kiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-dua-san-pham-ocop-len-gian-hang-so-420996.htm