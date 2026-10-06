An Giang: Vườn dừa 3 ngọn trị giá hàng tỷ đồng nhưng chủ nhân không bán

Ở xã Cù Lao Giêng, vườn dừa ba ngọn tại khu du lịch Cồn Én trở nên nổi tiếng khắp cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bởi thông tin mang ý nghĩa “Tam Tài”. Nhiều người cho rằng, khi được sở hữu một trong cây dừa ba ngọn tại khu du lịch này sẽ được gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc.

Hàng dừa chạy dọc các cầu dẫn trên mé nước sông Tiền.

Giải thích vì sao khu du lịch Cồn Én sở hữu vườn dừa ba ngọn, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Giám đốc điều hành Khu du lịch Cồn Én chia sẻ, thông thường, cây dừa chỉ có 1 ngọn trên thân vươn lên từ đất, nhưng cây dừa ở đây có từ 3 ngọn trở nên.

Đặc biệt có cây chia ngọn ngay từ gốc, có cây chia ngọn trên phần đọt, nhưng cũng có cây chia ngọn ngay trên phần thân. Chủ nhân khu du lịch đã dành nhiều đầu tư, nhân giống loại dừa độc lạ này suốt 10 năm. Theo thời gian, vườn dừa ấy lớn lên nhanh chóng, ra rất nhiều trái khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng.

“Hiện có rất nhiều cây dừa có chiều cao trung bình là 12m, bán kính gốc là 30cm. Đoạn từ gốc tới chạc 3 ngọn dừa cao 5m, và từ đoạn mỗi nhánh lên đến ngọn cây là cao đến 7m. Đến nay, một số cây được 12 tuổi, một số được 6 năm tuổi. Tổng số tại khu du lịch là 1.200 gốc dừa 3 ngọn”, bà Yến thông tin.

Cây dừa ở đây có nhiều hình thái ngọn, như dừa 3 ngọn, hay còn gọi là dừa "Tam Tài''.

Bà Yến cho biết thêm, mỗi năm vườn dừa 3 ngọn tại khu du lịch Cồn Én cho đến hàng trăm quả. Khác hẳn với những trái dừa của cây khác, quả dừa của cây này có vị ngọt khác nhau giữa ba nhánh.

“Thực ra có điều đặc biệt là trái dừa ở mỗi ngọn lại có một vị hoàn toàn khác nhau, ngọn thứ nhất nước dừa có vị mát và đậm đà, ngọn thứ hai nước nhạt hơn không đậm đà bằng ngọn thứ nhất nước nhưng sang ngọn thứ ba thì nước nhạt và chua hơn hẳn.

Có điều khi uống nước từ trái dừa ở một trong ba ngọn trên, bỗng dưng thấy người khỏe hẳn lên và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cũng chính vì thế mà du khách đã đến đây mới cho rằng khi sở hữu một trong những cây dừa 3 ngọn tại đây sẽ phát tài, phát lộc”, bà Yến cho hay.

Hình thái phân ngọn của cây dừa ở đây cũng rất đa dạng, có cây phân ngọn ngay từ gốc.

Tiếng lành đồn xa, thông tin vườn dừa ba ngọn mang ý nghĩa phong thủy phát tài, lộc khiến nhiều người từ các nơi đổ về đây chiêm ngưỡng nó.

Theo lời kể của bà Yến, năm 2024, đại diện một doanh nghiệp có tiếng ở TP Hồ Chí Minh xuống thương lượng, trả giá hàng tỷ đồng để được sở hữu vài trăm gốc dừa mang về triển lãm nhưng chủ nhân không đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Giám đốc điều hành khu du lịch Cồn Én đứng tạo dáng bên hàng dừa 3 ngọn.

“Khu du lịch Cồn Én luôn xem đây là phước lộc trời ban tặng, vì thế phải biết giữ gìn, bảo vệ nó xem như của quý vậy. Đồng thời, vườn dừa 3 ngọn mang lại lợi ích kinh tế rất cao. Có lần một số nhà khoa học ở nước ngoài, họ nghe tin và đã về đây tham quan ngỏ ý mua một số gốc dừa 3 ngọn có dáng đẹp, khỏe với giá vài tỷ đồng, để mang về làm mục đích nghiên cứu khoa học nhưng chủ nhân vẫn không đồng ý”, bà Yến nói.