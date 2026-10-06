Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Những ngày đầu tháng Mười, Hà Nội lại khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và trang trọng để chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dưới tiết trời thu dịu mát, không khí hoan hỷ, tự hào lan tỏa khắp từng con phố, ngõ ngách, gợi nhắc về thời khắc lịch sử thiêng liêng khi đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô tròn 72 năm về trước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Từ nhiều ngày nay, công tác trang hoàng đô thị đã được triển khai đồng bộ và ấn tượng tại tất cả các khu vực trung tâm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dạo quanh khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đường Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền hay Lý Thái Tổ, người dân và du khách dễ dàng bắt gặp những cụm pa-nô, băng-rôn khổ lớn mang thông điệp chào mừng ngày hội lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cờ đỏ sao vàng cùng cờ Đảng tung bay phấp phới dọc các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, tạo nên những dải dải màu rực rỡ dưới hàng cây cổ thụ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tấm pano nổi bật được đặt tại các điểm di tích lịch sử mang tính biểu tượng như Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Cột cờ Hà Nội hay Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khu vực Quảng trường Ba Đình khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cờ và hoa tung bay trong nắng mùa Thu tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa hôm nay không chỉ tôn vinh diện mạo tươi đẹp của phố phường, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại rực rỡ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Qua 72 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội không ngừng vươn mình mạnh mẽ, giữ vững vị thế là Trái tim của cả nước, thành phố vì hòa bình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)