Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu chủ trì họp báo. Ảnh: Quốc Hồng

Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò năm 2026: "Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc" khai mạc tối 16/10

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2026 là sự kiện quy mô cấp tỉnh, với chủ đề "Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 16/10 đến 21/10/2026, đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu chủ trì buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh: Lễ hội Mường Lò năm 2026 không chỉ đơn thuần là sự kiện văn hóa - du lịch điểm nhấn của địa phương mà còn là dịp để nhìn lại hành trình 5 năm bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa di sản.

Qua đó khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật Xòe Thái trong đời sống hiện đại, đồng thời là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy du lịch Lào Cai phát triển bền vững, nâng cao vị thế hình ảnh vùng đất và con người Tây Bắc trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai dự họp báo.

Lễ hội năm nay hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đặc sắc với chuỗi hoạt động quy mô và phong phú. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc diễn ra vào tối 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ.

Tại đây, du khách và nhân dân địa phương sẽ được thưởng thức không gian nghệ thuật rực rỡ và đặc biệt là màn Đại xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 2.000 người - biểu tượng cho tinh thần gắn kết cộng đồng và sức sống vượt thời gian của di sản.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, tỉnh Lào Cai cũng sẽ tổ chức biểu dương, tôn vinh các nghệ nhân, tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác bảo tồn Xòe Thái.

Xuyên suốt tuần lễ diễn ra hội, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, như: Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng liệt sĩ; Không gian giới thiệu văn hóa, du lịch các dân tộc; Triển lãm ảnh nghệ thuật; Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 gắn với quảng bá sản phẩm OCOP và chương trình diễu diễn đường phố rực rỡ sắc màu của các nghệ nhân, quần chúng.

Không khí lễ hội còn lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương phụ cận với nhiều chương trình hưởng ứng hấp dẫn như: Trải nghiệm "Một ngày sống cùng bản Thái" (phường Nghĩa Lộ), giải đua mảng (xã Liên Sơn), Festival trà Shan tuyết (xã Văn Chấn), Giải Marathon "Mu Cang Chai Ultra Trail" và Lễ hội mừng cơm mới (xã Púng Luông), cùng hoạt động dù lượn "Bay trên mùa vàng" (xã Tú Lệ).

Đại diện các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú tại tỉnh Lào Cai đã nêu nhiều câu hỏi về nội dung và điểm mới của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2026 và được lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành chức năng giải đáp, cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2026 đã sẵn sàng đón chào du khách thập phương đến trải nghiệm và khám phá.