Ngàn người dự lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực ở An Giang

Ngày 6/10, Đại diện Ban Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cho biết, năm nay Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 - 8/10 (nhằm ngày 26 - 28/8 âm lịch).

Rất đông người dân đến tham dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026).

Năm nay, Ban tổ chức chuẩn bị 10 trại cơm, 2 trại bánh xèo và 2 trại đậu hủ sẵn sàng phục vụ hàng chục ngàn bữa cơm, suất ăn chay miễn phí cho tất cả người đến lễ hội.

Hơn một tuần trước khi Lễ hội chính thức diễn ra đã có cả ngàn người từ khắp nơi trong tỉnh đăng ký tham gia "làm công quả" ở các khâu nấu cơm, gọt rau củ quả, đổ bánh xèo, nấu nước pha trà..

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh An Giang đã kiểm tra 23 bếp ăn tại các trại cơm, trại bánh xèo và đậu hủ phục vụ lễ hội. Qua kiểm tra, các bếp cơ bản chuẩn bị chu đáo, khu vực chế biến sạch sẽ, khô ráo và thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Mỗi ngày Ban tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) phục vụ hàng chục ngàn bữa cơm chay miễn phí.

Có mặt tại khu vực chuẩn bị các suất ăn, ng tôi ghi nhận không khí tất bật của hàng ngàn "tình nguyện viên" mà nói theo người miền Tây là "làm công quả" trong các khu bếp để chuẩn bị các loại rau củ cho nhà bếp chế biến.

Bên bếp lò rực lửa, lúc nào cũng nghi ngút khói, ông Nguyễn Văn Hai đảm nhiệm việc nấu cơm cho các trại, chỉ tay vào chiếc nồi cao tận ngang vai khẳng định: 70kg gạo, nhưng có đến 20 nồi nấu cơm như thế liên tục từ sáng tới chiều.

Ông Hai cho biết, nhà ở xã An Phú, tỉnh An Giang nhưng mỗi năm đều tham gia "làm công quả" ở các đình, chùa, miếu, đặc biệt là lễ giỗ cụ Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá. Theo ông Hai, mỗi trại cơm cần tới 20 nồi cơm khổng lồ này nấu tận 3 buổi sáng – trưa – chiều, khoảng 4 tấn gạo.

Mỗi nồi cơm khổng lồ này nấu 70kg gạo, mỗi trại cơm có 20 nồi sáng - trưa - chiều phục vụ 1 i cơm miễn phí tại Lễ hội.

"Năm nay có 10 trại cơm phục vụ miễn phí cho bà con, mỗi ngày cũng phải 40 tấn gạo nấu cơm. Đó là chưa kể bánh bao, bánh xèo, bánh tét, bánh ít nữa", ông Hai chia sẻ.

Tại một trạm bánh xèo miễn phí, bà Nguyễn Thị Kim Diệu cùng 70 người chung xóm ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang cũng chuẩn bị đủ thứ đồ dùng cần thiết để đổ 215 chảo bánh xèo chay, phục vụ miễn phí từ sáng đến 16h cùng ngày. Mỗi ngày, trại bánh xèo sử dụng khoảng 7 bao gạo.

"Theo ước tính trong hết kỳ lễ hội trại bánh xèo sử dụng khoảng 2 tấn gạo, 2.000 trái dừa, cùng 700 ký gia vị, nguyên liệu khác để đổ bánh xèo", bà Diệu tính.

Lễ hội có 2 trại bánh xèo chay miễn phí phục vụ khách tham quan và người dân đến Lễ hội.

Không ai bảo ai, nhưng mỗi người mỗi việc, tất bật mà miệng vẫn vui cười, ân cần phục vụ những bữa cơm nghĩa tình tới người dân và khách thập phương đến với lễ hội.

Từ khoảng 4 - 5h sáng đến 22h, thậm chí khuya hơn, các bếp vẫn đỏ lửa. Chỉ đến khi không còn khách đến dùng cơm, mọi người mới nghỉ. Công việc nặng nhọc, kéo dài, nhưng hiếm khi nghe một lời than. Hàng chục người thay nhau khuân rau củ, vo gạo, sơ chế, nấu nướng rồi dọn dẹp.

Đại diện Ban Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cho biết, việc phục vụ những suất ăn chay miễn phí đã có trong Lễ hội truyền thống hàng chục năm nay. Đây còn là nét văn hóa truyền thống gắn kết cộng đồng được gìn giữ đến tận hôm nay.

Năm nay Ban tổ chức tổ chức 10 trại cơm miễn phí, 2 trại bánh xèo, 2 trại đậu hủ phục vụ các bữa cơm chay cho người dân và khách thập phương.

Nhiều người dân và du khách đến với Lễ hội, sau khi dùng bữa cơm chay đều cảm thấy ấm lòng và mến phục những người làm công tác hậu cần đứng sau hàng chục ngàn suất ăn miễn phí trong suốt thời gian lễ hội diễn ra.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam bộ nửa sau thế kỷ 19, gắn với chiến công đốt tàu L'Espérance trên vàm Nhựt Tảo năm 1861 và trận đánh đồn Rạch Giá năm 1868.

Trước khi bị thực dân Pháp hành hình tại chợ Rạch Giá, ông để lại câu nói bất hủ về ý chí chống ngoại xâm của người Nam bộ: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây".