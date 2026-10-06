Chiến sĩ 'sao vuông' góp sức giữ bình yên biên giới

Tình đoàn kết quân-dân ở xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh

Bám đất, dựng nhà, giữ biên cương

Từ vùng đất hoang hóa, khô cằn, điểm dân cư có 5 ngôi nhà được Quân khu 7 hỗ trợ nằm sát Chốt dân quân thường trực xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Những ngôi nhà kiên cố nằm bên màu xanh ngát của ruộng đồng. Tuyến đường tuần tra biên giới kết nối với đường giao thông nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, mua bán, trao đổi hàng hóa. Những đổi thay của vùng biên này đã khẳng định hiệu quả của Đề án "Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; đồn, trạm biên phòng" do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triển khai từ năm 2019. Đến nay, có 59 điểm dân cư với hơn 800 ngôi nhà, trong đó, điểm dân cư liền kề chốt dân quân thường trực xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh được Quân khu 7 xây dựng vào tháng 8/2020 gồm 5 ngôi nhà được xây dựng kiên cố. Mỗi ngôi nhà, Quân khu 7 hỗ trợ 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng đang chăm sóc cánh đồng sen rộng hơn 1ha chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Đây là lần đầu tiên ông thử nghiệm trồng sen trên đất ruộng. Những bông sen vươn lên giữa vùng đất khô cằn mang theo hy vọng về cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn cho gia đình ông. Năm 1990, vì hoàn cảnh khó khăn, ông lên vùng biên giới xã Khánh Hưng lập nghiệp. Hơn 30 năm gắn bó, ông vẫn nhớ rõ những ngày đầu đến nơi này, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. "Hồi đó, bà con đi lại chủ yếu bằng xuồng máy, làm gì có đường sá để đi xe máy. Nhà tui khi ấy nghèo lắm, không có tiền mua xuồng máy, toàn phải đi bộ. Đến năm 2003, tuyến đường tuần tra biên giới được sửa lại, năm 2008 được đổ bê tông. Có điện, bà con mới mua sắm tivi, xem các chương trình hướng dẫn khuyến nông, mở mang kiến thức phát triển kinh tế gia đình", ông Hoàng nhớ lại.

Chiến sĩ “sao vuông” giúp dân thu hoạch trái cây

Từ 2 bàn tay trắng, gia đình ông Hoàng từng bước gây dựng cuộc sống. Ngoài diện tích trồng hoa màu, gia đình ông còn chăn nuôi bò. Gia đình ông Hoàng là một trong những hộ ở Điểm dân cư ngay sát Chốt dân quân thường trực xã Khánh Hưng. Hồi ấy, gia đình ông được Quân khu 7 và UBND tỉnh Long An (cũ) hỗ trợ 175 triệu đồng. Do nền đất trũng, gia đình ông đầu tư thêm hơn 200 triệu đồng gia cố móng, nâng cao độ chắc chắn cho ngôi nhà. Hơn 3 thập kỷ bám trụ nơi biên giới, gia đình ông đã kiên trì lao động, gây dựng cuộc sống trên mảnh đất này.

Tạo "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên giới

Chốt dân quân Ngọn Cần Đen đứng chân trên tuyến biên giới dài 7,5km giáp xã Crua, huyện Svây Chum, tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia. Ranh giới giữa 2 bên là con kênh Cái Cỏ hiền hòa, vừa là đường phân định biên giới, vừa cung cấp nguồn nước tưới cho đồng lúa của người dân hai nước.

Tình nguyện lên biên giới cắm chốt từ những ngày đầu thành lập, Chốt trưởng Lê Văn Thả đã đón 13 cái Tết nơi vùng phên giậu này. Những năm tháng gian khó đã tôi luyện tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Họ từng bước xây dựng khu tăng gia rộng khoảng 1ha. Ao cá, vườn rau, cây ăn trái cùng đàn bò, dê, hàng trăm con gà, vịt được chăm sóc. Thành quả tăng gia không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn mà còn tạo thêm nguồn quỹ để đơn vị mua sắm trang thiết bị, nâng cao đời sống.

Điều làm nên sức mạnh của Chốt không chỉ là những thành quả tăng gia mà còn là tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với người dân. Chốt trưởng Lê Văn Thả luôn tận tụy với nhiệm vụ, nhiều lần lập thành tích trong phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới và đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Dân quân phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an xã tuần tra, bảo vệ địa bàn, cột mốc

Cùng với các Trạm kiểm soát biên phòng xã Khánh Hưng, Trạm Biên phòng Tà Nu, Chốt dân quân Ngọn Cần Đen thường xuyên phối hợp tuần tra, canh gác, bảo vệ đường biên, cột mốc, hoa màu và tài sản của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Các chiến sĩ "sao vuông" luôn ý thức được tinh thần, trách nhiệm bảo vệ chốt, bảo vệ an toàn địa bàn và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Qua 14 năm "cắm chốt", những chiến sĩ "sao vuông Chốt dân quân Ngọn Cần Đèn không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ địa bàn mà còn trở thành những người hàng xóm thân thiết của bà con. Khi người dân cần sửa nhà, thu hoạch lúa hay vận chuyển nông sản, màu áo xanh lại xuất hiện. Những việc làm giản dị ấy từng ngày bồi đắp tình quân-dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Khi lòng dân là "cột mốc" biên cương

Ông Nguyễn Minh Luân, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng khẳng định, từ khi có các chiến sĩ "sao vuông" ngày đêm tham gia tuần tra, canh gác, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cảm thấy yên tâm hơn. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới được giữ vững, người dân an tâm lao động, sản xuất. "Anh em dân quân ở chốt còn rất nhiệt tình giúp dân sửa nhà, thu hoạch mùa màng, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc", Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng chia sẻ.

Từ những căn nhà được dựng lên bên chốt dân quân đến những cánh đồng xanh tốt, từ con đường tuần tra nối liền các khu dân cư đến những bước chân tuần tra ngày đêm của người lính, tất cả đang tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất này. Ở đó, cuộc sống bình yên của người dân và sự vững chắc của đường biên không phải những điều tách rời. Khi người dân yên tâm bám đất, lực lượng vũ trang có thêm điểm tựa. Khi biên giới bình yên, những xóm ấp nơi phên giậu lại có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình.

Với sự đoàn kết, đồng lòng, mỗi mái nhà, mỗi người dân đang trở thành một phần của thế trận bảo vệ biên cương. Những người lính "sao vuông" vẫn lặng thầm ở đó, cùng nhân dân giữ từng tấc đất, để biên giới không chỉ vững chắc bởi những cột mốc hữu hình, mà còn được bảo vệ từ chính lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc.