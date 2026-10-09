Góp thêm sắc hoa vào lễ hội

Phụ nữ tổ dân phố Phan Đình Phùng góp sức tôn tạo tiểu công viên, làm đẹp cho phố phường

Chung tay làm đẹp phố phường

Những ngày này, không khí hướng về Festival Hoa Đà Lạt đã được khởi động tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt. Cùng với chỉnh trang đô thị, các chi hội phụ nữ đẩy mạnh vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa, trồng bổ sung hoa và cây xanh, góp phần tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho phố phường.

Tại Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Phan Đình Phùng, hội viên đang tập trung chỉnh trang khu vực tiểu công viên trên địa bàn như dọn vệ sinh, thay thế những chậu hoa kém phát triển, lựa chọn cây, hoa phù hợp để bổ sung cho không gian công cộng. Chị Thái Thị Hòa - Chi hội trưởng cho biết, việc chăm sóc tiểu công viên được chi hội duy trì thường xuyên, nhất là trước các sự kiện lớn của Đà Lạt. “Chị em đều tích cực tham gia. Người dọn vệ sinh, người chăm sóc, trồng bổ sung hoa. Ai có thời gian thì góp công, cùng nhau giữ cho không gian chung luôn sạch, đẹp, góp thêm sắc hoa cho đô thị và tạo ấn tượng đẹp với du khách”, chị Hòa chia sẻ.

Phụ nữ các khu dân cư góp sức xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp

Không chỉ tại tổ dân phố Phan Đình Phùng, nhiều chi hội phụ nữ trên địa bàn phường cũng đang triển khai những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế. Hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, đông đảo cán bộ, hội viên đã ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tại khu dân cư, khu vực hồ Xuân Hương và các điểm công cộng.

Theo bà Trần Trương Thị Thiên Trà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Hương - Đà Lạt, hội phát động phong trào “Mỗi hội viên phụ nữ một hành động xanh”, khuyến khích cán bộ, hội viên chủ động góp sức bằng những việc gần gũi, thiết thực. Qua đó, phong trào không dừng ở những đợt ra quân mà hướng đến việc duy trì ý thức chăm sóc, giữ gìn cảnh quan trong đời sống hằng ngày.

Góp thêm sắc hoa

Để sắc hoa lan tỏa

Hướng đến Festival Hoa Đà Lạt, Hội LHPN phường Xuân Hương - Đà Lạt phấn đấu 100% chi hội, cụm thi đua liên kết tổ chức hoạt động hưởng ứng. Các phần việc được triển khai gắn với văn hóa, an sinh xã hội và xây dựng cảnh quan, tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, hội viên và khu dân cư.

Bên cạnh trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, các chi hội tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ; ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ nói không với ma túy - gia đình hội viên an toàn, không ma túy”; biểu dương những “bông hoa tháng Mười”. Một số hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em cũng được lồng ghép như ra mắt tổ hợp tác phụ nữ khởi nghiệp, trưng bày sản phẩm, trao phương tiện và sinh kế cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và tổ chức diễn đàn “Tháng nghe phụ nữ nói”.

Phụ nữ các chi hội phường Xuân Hương - Đà Lạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khu vực Hồ Xuân Hương

Hội cũng lựa chọn những nội dung phù hợp với yêu cầu thực tế của địa bàn để triển khai mô hình, hoạt động hưởng ứng, qua đó tạo sự gắn kết giữa phong trào phụ nữ với các nhiệm vụ của địa phương. Theo bà Trần Trương Thị Thiên Trà, mục tiêu của các hoạt động là tạo cơ hội để mỗi hội viên trực tiếp tham gia và góp phần lan tỏa tinh thần Festival trong cộng đồng. Bởi một tuyến đường sạch, một bồn hoa được chăm sóc hay một khoảng xanh được giữ gìn đều góp phần làm nên diện mạo đô thị. Bằng những phần việc cụ thể, phụ nữ phường Xuân Hương - Đà Lạt mong muốn góp thêm sắc màu cho ngày hội hoa, đồng thời khơi dậy ý thức chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.