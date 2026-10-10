Phường Dương Nội ra mắt mô hình 'Dân vận khéo'

Phường Dương Nội ra mắt mô hình tuyến đường tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Ảnh: Thùy Dương

Điểm nhấn của chương trình là công trình vườn hoa tự quản tại khu vui chơi, cây xanh, thể thao Đồng Đế - Đồng Chợ, tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, có diện tích 4.759 m². Với sự chung tay của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân, khu vực này được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng xanh, thân thiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể chất của nhân dân.

Cùng với đó, tuyến đường tự quản tại tổ dân phố Vinh Quang có chiều dài 600 m, từ đầu đường Lê Trọng Tấn đến khu vực đèn tín hiệu giao thông. Việc xây dựng mô hình tự quản góp phần duy trì vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan khang trang, nâng cao ý thức giữ gìn không gian chung.

Biển công trình “Vườn hoa tự quản” tại tổ dân phố Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Đỗ Duẩn

Đến nay, 21/21 tổ dân phố đã đăng ký thực hiện 35 công trình, phần việc hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”. Trong đó có 20 tuyến đường, đoạn đường tự quản theo tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, 5 công trình cây xanh, cảnh quan và các phần việc xóa điểm đen về rác thải. Nhiều công trình có sự phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận với các tổ chức đoàn thể.

Các mô hình được triển khai gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, huy động người dân trực tiếp tham gia chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và duy trì cảnh quan. Qua hai buổi ra quân, gần 200 người dân đã cùng chung tay thực hiện các phần việc tại khu dân cư.

Tuyến đường tự quản tại tổ dân phố Vinh Quang. Ảnh: Đỗ Duẩn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội Lại Hà Phương cho biết, dân vận khéo không nằm ở khẩu hiệu hay những buổi lễ, mà được thể hiện qua việc người dân hiểu, tin tưởng, tích cực tham gia và thực sự thụ hưởng thành quả.

Phường Dương Nội đang từng bước lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng. Khi người dân trực tiếp tham gia xây dựng và gìn giữ không gian sống, phong trào “Dân vận khéo” không chỉ dừng lại ở những công trình cụ thể mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp từ mỗi khu dân cư.