Gom yêu thương thắp sáng Trung thu

Một mùa trăng nữa lại về, mang theo sắc màu rực rỡ, tiếng trống hội rộn ràng và những niềm vui trẻ nhỏ. Ở những nơi vốn có nhiều khoảng lặng hơn tiếng cười, Trung thu năm nay cũng được thắp lên bằng những món quà, những chương trình sẻ chia và những cuộc gặp gỡ ấm áp, để mỗi em nhỏ có thêm một mùa trăng trọn vẹn yêu thương.

Những ngày này, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh rộn ràng sắc màu trung thu. Tiếng trống lân rộn vang, những chiếc đèn ông sao, mặt nạ ngộ nghĩnh cùng tiếng cười trẻ nhỏ khiến khoảng sân quen thuộc trở nên náo nức hơn. Nhiều đoàn thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã mang đến quà bánh và những chương trình vui tết Trung thu, để hơn 80 em nhỏ nơi đây được hòa mình vào đêm hội trăng rằm.

Không khí Trung thu rộn ràng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Với những em nhỏ ở làng, quà bánh, đèn lồng đã không còn xa lạ, nhưng niềm vui được cùng bạn bè quây quần bên mâm cỗ, được xem múa lân, được háo hức chờ đến lượt nhận quà dường như chưa bao giờ cũ. Năm nay, niềm vui ấy càng đặc biệt hơn khi 4 em có ngày sinh trong tháng được các cô chú trong Câu lạc bộ Niềm tin số (Công an tỉnh), Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh cùng một số nhà hảo tâm tổ chức tiệc sinh nhật trong chương trình “Trung thu yêu thương”.

Những món quà được gửi trao, mang niềm vui Trung thu cho các em nhỏ mồ côi.

Chiếc bánh kem được trang trí bắt mắt, những bộ quần áo mới được gói ghém cẩn thận. Khoảnh khắc tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật cất lên, những đứa trẻ cùng nhau thổi nến đón tuổi mới giữa vòng tay ấm áp yêu thương của các bố mẹ, bạn bè ở làng trẻ và cộng đồng những người thiện nguyện.

Được đón một sinh nhật khó quên, bạn Việt Long (13 tuổi) không giấu được niềm vui và xúc động: “Với những đứa trẻ mồ côi như chúng em, tiệc sinh nhật đôi khi là một điều xa xỉ, nhưng năm nay, em thấy rất vui vì có các cô chú, các bạn tổ chức sinh nhật cho mình. Em cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương. Em sẽ cố gắng học tập, chăm chỉ rèn luyện để không phụ tình cảm mọi người”.

Nhiều em nhỏ ở Làng Trẻ vừa vui Trung thu, vừa được đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương của mọi người.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc phụ trách Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết: “Mỗi dịp lễ, tết nói chung, tết Trung thu nói riêng, các con luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội. Những tình cảm ấy là nguồn động viên lớn để các con vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng hành cùng các con trong học tập, trưởng thành, hướng tới một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn”.

Chương trình "Trung thu cho em" tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh được thực hiện với sự chung tay của các đơn vị như: Studio Nhà Cỏ, T-Princess, Hải Đăng Prolab, Hizo Studio, Áo cưới Quang Hạnh, Halo House, Thuý Vivu, Lux Studio.

Nếu ở làng trẻ, niềm vui mùa trăng đong đầy bằng những màn múa lân, những tiết mục văn nghệ và tiếng cười rộn rã bên mâm cỗ thì tại các bệnh viện, Trung thu lại đến theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đủ mang đến cho bệnh nhi những phút giây vui vẻ để tạm quên đi nỗi đau đớn, dày vò của bệnh tật. Những ngày cận tết Trung thu, hành lang Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có thêm những sắc màu rực rỡ. Mùa trăng ở đây được bắt đầu từ những bộ trang phục truyền thống, những món đạo cụ đáng yêu và một chiếc máy ảnh để ghi lại nụ cười của các em.

Ekip chụp hình chuẩn bị chu đáo từ trang phục đến đạo cụ và hướng dẫn các bé tạo dáng.

Chương trình “Trung thu cho em” do Studio Nhà Cỏ (phường Thành Sen) cùng các đơn vị đồng hành tổ chức đã dành tặng những bức ảnh kỷ niệm đáng yêu cho hơn 270 bạn nhỏ đang điều trị, phục hồi tại bệnh viện. Các em được lựa chọn trang phục, hóa trang thành những nhân vật như chị Hằng, chú Cuội, chú Tễu… Những bộ váy áo rực rỡ, những chiếc nơ xinh, ánh mắt háo hức và nụ cười hồn nhiên khiến không gian vốn gắn với việc khám, chữa bệnh trở nên gần gũi, dễ chịu hơn. Với sự hướng dẫn tỉ mỉ của ekip chụp hình, các bé đã vượt qua cảm giác bẽn lẽn, ngại ngùng ban đầu, tự tin tạo dáng trước ống kính. Món quà được nhận về một bức ảnh in để bàn, ghi lại khoảnh khắc xinh xắn, đáng yêu của chính các em nhỏ.

Những bức ảnh được chụp với tình yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia mang đến niềm vui cho các bệnh nhi.

Chị Lê Thị Thiên Nga - chủ Studio Nhà Cỏ chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 chương trình được tổ chức tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Trong khả năng của mình, chúng tôi mong muốn được chung tay cùng bệnh viện mang đến những món quà nhỏ và sự động viên tinh thần cho các em. Hy vọng những khoảnh khắc được lưu lại trong mùa Trung thu này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, giúp các em có thêm niềm vui, thêm vững vàng để vượt qua những ngày điều trị”.

Hành trình của những chiếc đèn ông sao, những món quà trung thu không dừng lại nơi phố thị mà lan tỏa đến những vùng biên giới, vùng sâu vùng xa. Trong khuôn khổ đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026-2030”, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, vui tết Trung thu cho trẻ em xã Sơn Kim 2.

Chương trình Trung thu cho thiếu nhi vùng biên được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Không chỉ có bánh, quà hay những tiết mục văn nghệ, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động thiết thực như khám, tư vấn sức khỏe, trao túi an sinh cho 400 thiếu nhi vùng biên; trao tặng công trình khu vui chơi trẻ em; tổ chức workshop “Trung thu yêu thương, vầng trăng của em”… Trong không gian sáng tạo và đầy màu sắc, các em nhỏ hào hứng tự tay trang trí, làm ra những chiếc đèn trung thu mang dấu ấn riêng. Hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui, không khí Trung thu ấm áp mà còn khơi dậy sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần gắn kết, yêu thương.

Niềm vui Trung thu đến với những em nhỏ nơi biên cương.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: “Cùng với chương trình dành cho thiếu nhi vùng biên, dịp trung thu năm nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động vui tết Trung thu, trao hàng nghìn suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em được tổ chức đoàn nhận đỡ đầu. Đây là dịp để các cấp bộ đoàn, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, quan tâm nhiều hơn đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp thêm những điểm tựa để các em có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển tốt hơn”.

Trung thu là dịp để các cấp, ngành và cộng đồng xã hội dành sự quan tâm, yêu thương, sẻ chia cho những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn.

Điều đáng quý trong mùa trăng ở những nơi đặc biệt không chỉ là những món quà được trao đi, mà còn là sự quan tâm, tình yêu thương dành cho trẻ em được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Từ những điều giản dị ấy, thêm nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, điều kiện sống thiếu thốn có cơ hội được vui chơi, được sẻ chia và lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

BÀI, ẢNH: KIỀU MINH

THIẾT KẾ: HUY TÙNG