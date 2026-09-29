Điểm tựa bình yên ở xã Hồng Sơn

Sẻ chia khó khăn, tận tình phục vụ

Lãnh đạo Công an xã Hồng Sơn tặng quà cho "Con nuôi của Công an xã" dịp Trung thu vừa qua. Ảnh: Khắc Nguyễn

Trung thu năm nay, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương dành cho hàng nghìn trẻ em trên địa bàn, những phần quà Công an xã Hồng Sơn trao tặng ba em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gợi nhiều xúc động. Với các em và gia đình, đó là sự tiếp nối những cuộc thăm hỏi, hỗ trợ từ khi được đơn vị nhận chăm lo.

Em Trần Phúc Gia Huy, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hợp Tiến, ở thôn Phú Sơn, mất bố do tai nạn giao thông từ khi mới sinh. Lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà nội, Huy lại chịu thêm mất mát khi ông qua đời. Hai bà cháu nương tựa vào nhau, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Dù vậy, em vẫn chăm ngoan, lễ phép, cố gắng trong học tập.

Bà nội Gia Huy chia sẻ, từ khi cháu được Công an xã Hồng Sơn nhận chăm lo, bà thêm yên tâm về việc học của cháu. Bà mong Huy noi gương các chú công an, cố gắng học tập, lớn lên trở thành người có ích.

Ở thôn Đoan Nữ, hai anh em Nguyễn Hữu Minh và Nguyễn Ngọc Minh Châu, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Sơn, cũng có hoàn cảnh khó khăn. Bố bị khuyết tật, không có khả năng lao động; mẹ suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận thường xuyên. Giữa những lo toan chữa bệnh, nuôi con, kết quả học tập của hai em là nguồn động viên đối với gia đình: Minh ba năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện; Minh Châu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Trung tá Nguyễn Khắc Sâm, Phó Trưởng Công an xã Hồng Sơn cho biết, qua nắm tình hình địa bàn và phối hợp rà soát với các cơ quan của xã, đơn vị nhận chăm lo ba em theo mô hình “Con nuôi của Công an xã”. Cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp kinh phí, cùng san sẻ khó khăn với các gia đình.

Trong đợt hỗ trợ đầu tiên, vào tháng 7 vừa qua, mỗi em nhận phần quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và sách vở, dụng cụ học tập trị giá 500.000 đồng. Những lần cán bộ, chiến sĩ trở lại thăm hỏi, tặng quà vào dịp năm học mới, Trung thu giúp gia đình có thêm người cùng quan tâm, động viên con cháu.

Công an xã Hồng Sơn hỗ trợ người dân trên địa bàn xã thu hoạch lúa mùa chạy lũ rừng ngang. Ảnh: Khắc Nguyễn

Không chỉ chăm lo những mảnh đời khó khăn, Công an xã Hồng Sơn còn sát cánh cùng người dân trong đợt mưa lũ vừa qua. Công an xã đã huy động 100% lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà con thu hoạch lúa mùa chạy lũ rừng ngang, di chuyển người và tài sản từ vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Đó là những công việc cấp thiết, giúp người dân bảo vệ mùa màng, tài sản trước nguy cơ ngập lụt.

Trong công việc hằng ngày, sự tận tình ấy còn thể hiện qua việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Anh Nguyễn Văn Doãn, ở thôn Trung Thượng, chia sẻ: “Tôi không rành về mạng nhưng đến làm thủ tục đăng ký xe, tôi được cán bộ công an hướng dẫn tận tình, giải thích rõ các bước cần thực hiện”. Những nội dung chưa hiểu đều được giải đáp, giúp anh yên tâm hoàn thiện hồ sơ.

Đại úy Đào Đức Đạt, cán bộ tiếp dân Công an xã Hồng Sơn cho biết, khả năng tiếp cận công nghệ của mỗi người khác nhau. Vì vậy, cán bộ phải kiên trì giải thích cụ thể, dễ hiểu, giúp người dân nắm quy trình và chủ động thực hiện thủ tục. Đó cũng là cách đơn vị triển khai mô hình “Ba nhất về chuyển đổi số”. Cùng với ứng dụng công nghệ, Công an xã chú trọng việc hướng dẫn, hỗ trợ những người chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Chủ động giữ bình yên từ cơ sở

Công an xã Hồng Sơn giao lưu bóng đá với thanh niên Giáo xứ Đoan Nữ. Ảnh: Khắc Nguyễn

Sự gần gũi giữa Công an xã Hồng Sơn với người dân còn được bồi đắp qua những hoạt động giao lưu ở cơ sở. Buổi giao lưu bóng đá giữa tuổi trẻ Công an xã và giới trẻ Giáo xứ Đoan Nữ là một dịp như thế. Đại diện Công an xã, các linh mục và Ban hành giáo cùng đến cổ vũ. Sân chơi tạo thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ và thanh niên giáo xứ gặp gỡ, chia sẻ, hiểu nhau hơn.

Với nhà trường và các gia đình, sự đồng hành của lực lượng công an gắn với nỗi lo về an toàn của học sinh. Những nguy cơ từ giao thông, mâu thuẫn bạn bè hay việc sử dụng mạng xã hội đòi hỏi sự quan tâm, hướng dẫn và phối hợp giải quyết kịp thời.

Tại Trường THPT Mỹ Đức B, Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 40 giáo viên và hơn 1.000 học sinh. Các em được hỏi đáp, thực hành đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tìm hiểu tư thế điều khiển phương tiện và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Những nội dung sát với việc đi lại hằng ngày của học sinh cũng là điều mô hình “An toàn hôm nay vững bước ngày mai” hướng tới. Còn mô hình “Gần học sinh từ không gian số” được xây dựng để tăng cường kết nối giữa công an với học sinh, phụ huynh và nhà trường trên môi trường mạng, hỗ trợ phòng ngừa những nguy cơ đối với các em.

Công an xã Hồng Sơn phối hợp với các nhà trường trên địa bàn về công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho học sinh. Ảnh: Khắc Nguyễn

Công an xã đã ký quy chế phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ sở giáo dục trên địa bàn, xác định trách nhiệm của từng bên trong trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tại khu dân cư, mô hình “Zalo an ninh trật tự” mở thêm kênh chuyển tải cảnh báo, tiếp nhận phản ánh của người dân. Mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy” tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Mỗi mô hình được giao cho một tổ nghiệp vụ chủ trì, gắn nội dung công việc với trách nhiệm thực hiện.

Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Trần Xuân Hải đánh giá, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho chính quyền giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ vừa hỗ trợ người dân làm thủ tục, vừa phối hợp với các thôn, trường học để phòng ngừa, xử lý những việc phát sinh.

Theo đồng chí Trần Xuân Hải, điều đáng ghi nhận là tinh thần sát dân, sát việc: hiểu người dân đang khó ở đâu để giúp đỡ, phát hiện sớm nguy cơ để cùng giải quyết. Sự chủ động ấy giúp chính quyền điều hành công việc thuận lợi hơn, người dân thêm yên tâm.

Với người dân, sự gần gũi được cảm nhận từ những việc cụ thể: con cháu được quan tâm, có người giúp đỡ lúc thiên tai, vướng mắc được hướng dẫn giải quyết. Làm chu đáo những công việc ấy mỗi ngày là cách Công an xã Hồng Sơn bồi đắp niềm tin, để người dân sẵn lòng chia sẻ và cùng lực lượng công an giữ gìn bình yên ở cơ sở.