Du lịch Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại World Travel Awards 2026

Lễ trao giải diễn ra tại CROSSROADS Maldives, quy tụ các đại diện của ngành du lịch, lữ hành và dịch vụ từ nhiều quốc gia trong khu vực. Theo World Travel Awards, Việt Nam giành danh hiệu “Asia’s Leading Destination 2026”, tiếp tục giữ vị trí này sau các năm 2022, 2023, 2024 và 2025.

Việc Việt Nam tiếp tục được ghi nhận tại một giải thưởng quốc tế dành cho nhiều nhóm chủ thể trong ngành du lịch diễn ra trong bối cảnh các điểm đến, sản phẩm và thương hiệu du lịch trong nước ngày càng xuất hiện ở nhiều hạng mục khác nhau, từ đô thị, thiên nhiên, di sản đến hàng không, nghỉ dưỡng và lữ hành.

Thiên đường mây Tà Xùa - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Từ điểm đến quốc gia đến những vùng đất mới

Dấu ấn của Việt Nam tại World Travel Awards 2026 không chỉ thể hiện ở danh hiệu cấp quốc gia. Nhiều điểm đến và địa phương tiếp tục được ghi nhận, cho thấy bức tranh du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng về sản phẩm và không gian trải nghiệm.

Hà Nội được trao danh hiệu “Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”, trong khi TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được ghi nhận ở các hạng mục liên quan đến du lịch đô thị, sự kiện, lễ hội và du lịch doanh nhân. Riêng danh hiệu “Asia’s Leading Business Travel Destination 2026” được World Travel Awards xác nhận thuộc về TP. Hồ Chí Minh.

Ở nhóm điểm đến thiên nhiên và mới nổi, Tà Xùa và Mộc Châu của Sơn La tiếp tục được nhắc tới với những lợi thế riêng về cảnh quan và trải nghiệm. Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục ghi dấu với danh hiệu liên quan đến vườn quốc gia, trong khi Tam Chúc được vinh danh ở hạng mục thắng cảnh văn hóa.

Những kết quả này cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam không tập trung vào một loại hình duy nhất. Từ các đô thị lớn với hệ thống dịch vụ, sự kiện và hoạt động kinh doanh, đến những vùng núi, điểm đến thiên nhiên, không gian văn hóa và di sản, mỗi nhóm sản phẩm đang góp phần tạo thêm lựa chọn cho thị trường khách quốc tế.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với xu hướng đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, khi một hành trình ngày càng có thể kết hợp nhiều nhu cầu, từ khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa, nghỉ dưỡng đến trải nghiệm ẩm thực và tham gia các sự kiện.

Hệ sinh thái du lịch cùng được ghi nhận

Cùng với các địa phương và điểm đến, nhiều doanh nghiệp, thương hiệu và đơn vị cung ứng dịch vụ của Việt Nam tiếp tục có tên trong các hạng mục giải thưởng năm nay.

Trong lĩnh vực du lịch tích hợp, Sun Group được ghi nhận ở hạng mục “Tập đoàn du lịch tích hợp hàng đầu châu Á”. Thị trấn Hoàng hôn Phú Quốc nhận danh hiệu “Dự án phát triển du lịch hàng đầu châu Á”. Vietnam Airlines được vinh danh ở các hạng mục về trải nghiệm khách hàng và hạng phổ thông đặc biệt. Vân Đồn được ghi nhận là sân bay khu vực hàng đầu châu Á, trong khi Cảng tàu quốc tế Hạ Long nhận danh hiệu cảng tàu hàng đầu châu Á.

Ở lĩnh vực lữ hành và vui chơi giải trí, Vietravel được vinh danh là công ty lữ hành hàng đầu châu Á, còn Sun World Ba Na Hills tiếp tục được ghi nhận ở nhóm công viên chủ đề. Nhiều khu nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng góp mặt trong các hạng mục dành cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và boutique.

World Travel Awards được tổ chức từ năm 1993, nhằm ghi nhận thành tựu trong các lĩnh vực du lịch và lữ hành. Hệ thống giải thưởng được triển khai theo các khu vực và hạng mục khác nhau, dành cho điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng dịch vụ. Lễ trao giải khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026 diễn ra ngày 27/9 tại Maldives, trong khuôn khổ World Travel Awards Grand Tour 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Graham Cooke, Nhà sáng lập World Travel Awards, chúc mừng các đơn vị được vinh danh và đánh giá đây là những đại diện tiêu biểu cho chất lượng, thành tựu của ngành du lịch trong khu vực.

Sun World Ba Na Hills - Công viên chủ đề hàng đầu châu Á. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Việc cùng lúc có sự hiện diện của điểm đến, cơ quan quản lý, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, khu nghỉ dưỡng và các sản phẩm du lịch cho thấy sự phát triển của du lịch Việt Nam đang được thể hiện trên nhiều mắt xích của chuỗi giá trị. Không chỉ tài nguyên điểm đến, năng lực tổ chức dịch vụ và khả năng tạo ra trải nghiệm cũng ngày càng trở thành những yếu tố góp phần định hình sức cạnh tranh của ngành.

Thêm một dấu mốc đáng chú ý, ngày 25/9, Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố Chỉ số Phát triển du lịch và lữ hành toàn cầu 2026 (TTDI), trong đó Việt Nam đứng thứ 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với kỳ đánh giá năm 2024. Việt Nam đạt 4,15 điểm, tăng 6,1% so với năm 2024.

Nếu TTDI phản ánh nhiều nhóm điều kiện và năng lực phát triển của ngành du lịch ở cấp quốc gia, các giải thưởng tại World Travel Awards cung cấp thêm một góc nhìn từ hệ thống các hạng mục dành cho điểm đến và doanh nghiệp. Hai kết quả được công bố trong cùng tháng 9 tiếp tục bổ sung những dữ liệu đáng chú ý về vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.