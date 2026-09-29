Sau Trung thu, bánh 'đại hạ giá' vẫn ế ẩm

Bánh Trung thu chất đầy quầy, khách thưa thớt

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, vài ngày sau Tết Trung thu, trên một số tuyến phố tại Hà Nội vẫn còn những quầy bán bánh Trung thu chưa tháo dỡ. Phía trên các quầy hàng, những tấm biển lớn với dòng chữ “Bánh Trung thu cao cấp - Đại hạ giá” được treo nổi bật nhằm thu hút người đi đường.

Tấm biển lớn với dòng chữ “Bánh Trung thu cao cấp - Đại hạ giá” được treo nổi bật nhằm thu hút người đi đường. Ảnh: Quỳnh Mai.

Ghi nhận tại một vài điểm bán bánh ở Hà Đông, Kiến Hưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Trì (Hà Nội), bánh được chia thành nhiều loại, đặt trong các giỏ nhựa với bảng giá viết tay. Nhiều sản phẩm có giá 40.000 đồng/chiếc, một số loại 25.000-35.000 đồng, thậm chí có loại chỉ còn 15.000-20.000 đồng.

Giá giảm khá sâu nhưng lượng bánh trên quầy vẫn còn nhiều. Một số người dừng lại xem và hỏi giá, song không phải ai cũng quyết định mua. Không khí vì thế khá trái ngược với thời điểm trước Trung thu, khi người mua thường tập trung đông để mua bánh làm quà biếu hoặc sử dụng trong gia đình.

Người bán thấp thỏm tìm cách xả hàng

Chị Chi - một người bán tại Hà Đông, Hà Nội cho biết, sau khi Trung thu qua, sức mua giảm nhanh. Nhu cầu mua bánh làm quà hay thắp hương gần như không còn, trong khi lượng bánh đã nhập từ trước vẫn cần tiêu thụ.

"Quầy của tôi nhập rất nhiều loại bánh của các hãng nổi tiếng khác nhau. Có loại bán cũng đã gần hết, nhưng nhiều loại còn tới hơn 200 chiếc. Mà bánh Trung thu lại có thời hạn không dài nên tôi khá lo lắng. Không biết có bán được hết bánh không vì 3 ngày trở lại đây, số người hỏi mua bánh ít hơn hẳn", chị Chi chia sẻ.

Còn anh Trung - một người bán khác ở Thanh Trì, Hà Nội cho hay, tại quầy của anh hiện giá bánh được điều chỉnh giảm sâu nhằm thu hút khách trong những ngày cuối mùa. Tuy nhiên, dù giá rẻ hơn nhiều so với trước Trung thu, khách mua vẫn khá vắng vẻ.

Bánh Trung thu của thương hiệu nổi tiếng cũng "đại hạ giá". Ảnh: Quỳnh Mai

“Cứ tình trạng này tôi lo sẽ không bán được hết bánh. Mong mấy ngày tới khách mua nhiều hơn, chứ Trung thu qua rồi mà bánh vẫn còn khá nhiều, chúng tôi cũng sốt ruột lắm", anh Trung nói.

Theo anh Trung, thời điểm trước Trung thu, lượng khách thường tăng mạnh, nhất là những ngày cận rằm. Tuy nhiên, sau khi Trung thu kết thúc, nhu cầu mua bánh giảm rõ rệt. Nhiều người đã mua đủ bánh để gia đình thưởng thức hoặc làm quà biếu nên hiện tại dù giá đã giảm, khách vẫn chưa thực sự mặn mà.

“Giá chúng tôi đã giảm khá nhiều so với trước Trung thu, có loại giảm tới 50%, chủ yếu mong bán nhanh số bánh còn lại. Có loại trước bán 55.000 đồng/chiếc, giờ giảm xuống chỉ còn 15.000-20.000 đồng, nhưng khách vẫn chủ yếu xem rồi hỏi giá, lượng mua chưa được như mong muốn”, anh Trung nói.

Anh Trung cho biết thêm, việc để bánh tồn quá lâu cũng khiến người bán chịu áp lực, bởi bánh có hạn sử dụng nhất định. Vì vậy, càng qua Trung thu, người bán càng phải tìm cách thu hút khách bằng việc giảm giá.

Không chỉ quầy của anh Trung, chị Chi, nhiều quầy bánh khác cũng trong tình cảnh tương tự. Dù treo biển đại hạ giá nhưng số lượng bánh trong các giỏ vẫn còn rất nhiều.

Rẻ nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ

Không ít người đi qua các quầy bánh tỏ ra chú ý khi thấy mức giá giảm sâu. Tuy nhiên, người mua cũng có tâm lý thận trọng hơn khi Trung thu đã qua.

Chị Hải, một khách mua hàng cho biết: “Thấy bánh giảm giá khá nhiều nên tôi ghé xem, nếu phù hợp thì mua vài chiếc. Tuy nhiên, tôi vẫn phải xem kỹ ngày sản xuất, hạn sử dụng và thông tin trên bao bì. Giá rẻ nhưng nếu mua về mà gia đình không ăn thì cũng rất lãng phí".

Những tấm biển "Bánh trung thu cao cấp đại hạ giá" xuất hiện rất nhiều trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Mai

Cùng quan điểm, chị Lan, một khách hàng khác cho rằng sau Trung thu, việc bánh được giảm giá là điều dễ hiểu khi người bán muốn nhanh chóng tiêu thụ số hàng còn lại. Tuy nhiên, chị cho biết mình không có nhu cầu mua nhiều như trước.

“Trước đây tôi thường mua vài hộp để biếu người thân, bạn bè, nhưng giờ nhu cầu này giảm nhiều. Gia đình cũng không ăn bánh Trung thu nhiều nên tôi chỉ mua một vài chiếc nếu thấy cần thiết”, chị Lan chia sẻ.

Trong khi đó, chị Mai - một nhân viên văn phòng cho hay, những năm gần đây gia đình chị ngày càng ít ăn bánh Trung thu vì nhiều lý do, từ khẩu vị đến vấn đề kiểm soát lượng đường và chế độ ăn uống.

“Thực ra càng ngày tôi càng ít ăn bánh Trung thu. Bánh ngọt, nhiều năng lượng nên ăn nhiều cũng không tốt. Mỗi năm tôi mua chủ yếu để thắp hương ngày Trung thu, vì theo phong tục gia đình thì mâm cỗ ngày rằm vẫn cần có bánh Trung thu. Sau đó nếu còn thì mọi người mới chia nhau ăn. Vậy nên sau rằm giá bánh có giảm sâu hơn nữa thì tôi cũng không có nhu cầu mua”, chị Mai chia sẻ.

Theo ghi nhận, những sản phẩm có bao bì, nhãn mác rõ ràng thường tạo được sự yên tâm hơn đối với người mua. Trong khi đó, với bánh được bán giảm giá sâu, nhiều người có xu hướng kiểm tra kỹ ngày sản xuất, hạn sử dụng và tình trạng bao bì trước khi quyết định.

Video bánh Trung thu đại hạ giá vẫn vắng khách: