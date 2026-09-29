Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là triển lãm “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Những dấu ấn còn mãi”, giới thiệu 72 hình ảnh, tư liệu được chọn lọc, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Nội dung triển lãm được chia thành 4 phần, gồm: “Mạch nguồn chí lớn”; “Từ phong trào Duy Tân đến diễn đàn dân biểu”; “Tiếng Dân và khí tiết người làm báo”; “Một lòng phụng sự Tổ quốc”.

Một số hình ảnh tại triển lãm

Qua các hình ảnh, tư liệu, triển lãm khắc họa hành trình của cụ Huỳnh Thúc Kháng từ một nhà nho yêu nước, người tham gia khởi xướng phong trào Duy Tân đến nhà báo kiên cường và nhà hoạt động chính trị dành trọn cuộc đời cho dân, cho nước. Đồng thời, triển lãm góp phần làm nổi bật những giá trị tư tưởng, nhân cách và di sản mà cụ Huỳnh để lại.

Triển lãm được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng. Từ ngày 25-29.9, triển lãm diễn ra tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (nay là Trường THCS Tam Kỳ, phân hiệu 2), phường Tam Kỳ. Ngày 30.9, triển lãm được giới thiệu tại Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu.

Từ ngày 1-8.10, công chúng có thể tham quan triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, phường Hải Châu. Sau đó, từ ngày 9-16.10, triển lãm trở lại với học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, phường Thanh Khê.

Chương trình “Hành trình lịch sử” với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng - Khí phách xứ Quảng”

Bên cạnh triển lãm, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình “Hành trình lịch sử” với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng - Khí phách xứ Quảng” dành cho học sinh.

Chương trình diễn ra từ 14h30-17h ngày 28.9 tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (nay là Trường THCS Tam Kỳ, phân hiệu 2), phường Tam Kỳ.

Thông qua các hoạt động tìm hiểu lịch sử, học sinh được tiếp cận cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn của cụ Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời rèn luyện khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ, tinh thần đoàn kết và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm.