Vẻ đẹp của vùng đất kết duyên cho Hoài Lâm và Ngọc Trinh

Sau khi ca sĩ Hoài Lâm công khai kết hôn với bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trinh, thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Được biết, cả Hoài Lâm và Ngọc Trinh đều cùng quê Vĩnh Long - vùng đất miền Tây nổi tiếng với những cù lao xanh mát, vườn cây trĩu quả và nhịp sống đậm chất sông nước.

Ảnh cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh.

Một trong những nét cuốn hút của Vĩnh Long là hệ thống sông ngòi đan xen, tạo nên những vùng cù lao xanh mướt. Du khách đến đây có thể trải nghiệm cuộc sống miệt vườn, len qua những con đường nhỏ rợp bóng cây và thưởng thức nhiều loại trái cây đặc sản theo mùa.

Vẻ đẹp sông nước của Vĩnh Long. Ảnh: Sưu tầm

Khung cảnh ở bờ kè Vĩnh Long. Ảnh: Sưu tầm

Vĩnh Long cũng nổi tiếng với những làng nghề truyền thống. Trong đó, các làng nghề gắn với gốm đỏ, làm bánh tráng, đan lát hay sản xuất những sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn miền Tây góp phần tạo nên bản sắc riêng của địa phương.

Khung cảnh lò gạch ở Vĩnh Long. Ảnh: Sưu tầm

Khung cảnh ở làng nghề làm bánh tráng Cù Lao Mây ở Vĩnh Long. Ảnh: Sưu tầm

Nếu có dịp trở về quê nhà, Hoài Lâm và Ngọc Trinh có thể cùng nhau tìm về những không gian rất đặc trưng của miền Tây: một chuyến đi trên sông, ghé vườn cây trái, thưởng thức những món ăn dân dã hay đơn giản là ngồi bên một quán nhỏ, ngắm nhịp sống chậm rãi trôi qua.

Những đặc sản trứ danh ở Vĩnh Long. Ảnh: Sưu tầm

Chính sự bình dị ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng của Vĩnh Long. Không cần những điểm đến quá hào nhoáng, vùng đất này vẫn đủ sức níu chân du khách bằng cảnh sắc xanh mát, món ăn dân dã và sự thân thiện của người miền Tây.

Một góc trang trọng trong khuôn viên khu Văn Thánh Miếu. Ảnh: Sưu tầm