Godzilla Minus Zero càn quét toàn cầu

Thương hiệu quái vật nổi tiếng của Nhật Bản đang đứng trước một cột mốc mới khi Godzilla Minus Zero tạo nên màn ra mắt ấn tượng tại thị trường nội địa. Theo Deadline, phần tiếp theo của bộ phim từng giành giải Oscar được kỳ vọng thu về khoảng 60 triệu USD trên toàn cầu trong tuần công chiếu đầu tiên, trở thành ứng viên sáng giá dẫn đầu phòng vé quốc tế đầu tháng 11.

Ra rạp tại Nhật Bản ngày 3/11, Godzilla Minus Zero lập tức ghi nhận doanh thu 910 triệu yên, tương đương khoảng 5,7 triệu USD, với hơn 590.000 lượt khán giả. Theo đơn vị thống kê Kogyo Tsushinsha, đây là thành tích doanh thu ngày đầu cao nhất lịch sử Nhật Bản đối với phim người đóng, tính cả tác phẩm nội địa lẫn nước ngoài.

Godzilla Minus Zero gây sốt khi lập kỷ lục doanh thu ngày đầu đối với phim người đóng tại phòng vé Nhật Bản.

Con số này cũng gây chú ý khi doanh thu ngày đầu của Godzilla Minus Zero cao hơn 201% so với Godzilla Minus One, phần phim ra mắt năm 2023. Tuy nhiên, kỷ lục trên chỉ áp dụng cho phim người đóng. Nếu tính cả hoạt hình, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vẫn giữ thành tích mở màn vượt trội với khoảng 1,64 tỷ yen trong ngày đầu công chiếu tại Nhật Bản năm 2025.

Tại Bắc Mỹ, giới quan sát dự đoán Godzilla Minus Zero có thể thu từ 25 đến 30 triệu USD trong ba ngày cuối tuần đầu tiên. Nhà phát hành GKIDS dự kiến đưa bộ phim đến hơn 3.200 rạp, bao gồm các phòng chiếu IMAX và những định dạng màn hình cao cấp.

Godzilla Minus Zero được kỳ vọng thu về khoảng 60 triệu USD trên toàn cầu trong tuần công chiếu đầu tiên.

Nếu đạt mức doanh thu dự báo, đây sẽ là màn mở màn lớn nhất trong lịch sử phát hành của GKIDS, vượt thành tích 13 triệu USD mà Thiếu Niên Và Chim Diệc thiết lập năm 2023. Thị trường quốc tế ngoài Bắc Mỹ được kỳ vọng đóng góp thêm hơn 30 triệu USD, giúp tổng doanh thu mở màn toàn cầu chạm mốc 60 triệu USD hoặc cao hơn.

Sức hút của Godzilla Minus Zero đến từ thành công của phần phim trước. Ra mắt năm 2023 với kinh phí sản xuất khoảng 10 triệu USD, Godzilla Minus One thu gần 114 triệu USD toàn cầu và giành tượng vàng Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Thành tích này đưa đạo diễn Takashi Yamazaki trở thành một trong những nhà làm phim được chú ý nhất của dòng phim quái vật.

Thành công của Godzilla Minus One từng đoạt giải Oscar tạo sức hút lớn cho phần phim tiếp theo của đạo diễn Takashi Yamazaki.

Trở lại sau ba năm, Yamazaki tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch và giám sát kỹ xảo của Godzilla Minus Zero. Bộ phim lấy bối cảnh Nhật Bản năm 1949, hai năm sau những sự kiện trong phần trước, khi đất nước vẫn đang tìm cách phục hồi từ hậu quả chiến tranh.

Lần này, mối đe dọa không chỉ đến từ Godzilla mà còn từ King Ghidorah, quái vật ba đầu có cánh với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Sự xuất hiện của Ghidorah buộc con người phải tính đến một kế hoạch đặc biệt, tìm cách đưa Godzilla trở lại để đối đầu với kẻ thù mới.

Ryunosuke Kamiki tiếp tục thủ vai Koichi Shikishima, bên cạnh Minami Hamabe trong vai Noriko. Dàn diễn viên còn có Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando và sự góp mặt mới của Masami Nagasawa. Bên cạnh các cuộc chiến giữa những sinh vật khổng lồ, tác phẩm tiếp tục khai thác nỗi ám ảnh chiến tranh, tình cảm gia đình và những lựa chọn sinh tồn của con người.

Godzilla Minus Zero được đầu tư trải nghiệm IMAX nhằm mang đến những màn đại chiến quái vật hoành tráng trên màn ảnh rộng.

Điểm nhấn khác của Godzilla Minus Zero là quy mô sản xuất dành cho trải nghiệm IMAX. Bộ phim được thực hiện theo chương trình Filmed for IMAX, mở rộng khả năng trình diễn hình ảnh và âm thanh trong những trường đoạn hành động. Đây cũng là lợi thế được kỳ vọng giúp tác phẩm thu hút khán giả tại các thị trường lớn.

Tuy nhiên, phản ứng của giới phê bình chưa hoàn toàn đồng thuận. Deadline đánh giá cao kỹ xảo và màn đối đầu giữa Godzilla với Ghidorah, trong khi một số ý kiến từ Associated Press và các cây viết điện ảnh khác cho rằng phim dành quá nhiều thời lượng cho bi kịch con người, khiến nhịp kể trở nên nặng nề.

Dù vậy, những tranh luận về chất lượng chưa làm giảm sự chú ý dành cho tác phẩm trước thềm phát hành rộng rãi. Godzilla Minus Zero dự kiến khởi chiếu tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường quốc tế từ ngày 6/11, đồng thời đối đầu các phim mới như The Cat in the Hat và sử thi Ấn Độ Ramayana: Rise of a Legend.

Sau màn ra mắt ấn tượng tại Nhật Bản, Godzilla Minus Zero đứng trước cơ hội vượt thành tích thương mại của phần phim tiền nhiệm.

Với màn ra mắt lập kỷ lục tại Nhật Bản và dự báo doanh thu toàn cầu khả quan, Godzilla Minus Zero đang có khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, khả năng duy trì sức bán vé sau tuần đầu mới là yếu tố quyết định liệu phần phim mới có vượt qua thành công thương mại của người tiền nhiệm hay không.