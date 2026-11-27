Ngày 26/11, Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album phòng thu thứ 5 mang tên THÙY. Không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp, dự án còn nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

Cùng ngày phát hành sản phẩm, Hoàng Thùy Linh tổ chức buổi giới thiệu THÙY với sự tham gia của đông đảo đại diện truyền thông, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Sự kiện trở thành dịp để nữ ca sĩ chia sẻ về hành trình thực hiện dự án cũng như đánh dấu màn tái xuất sau khoảng thời gian chuẩn bị cho album mới.

Trang Pháp đến ủng hộ Hoàng Thùy Linh ra mắt album vol.5 THÙY.

Đặc biệt, những nhận xét của nhạc sĩ Huy Tuấn tại buổi gặp gỡ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau khi thưởng thức toàn bộ album, nam nhạc sĩ dành nhiều lời khen cho Hoàng Thùy Linh, đồng thời tiết lộ anh vốn thường xuyên nhắn tin động viên và bày tỏ sự đánh giá cao đối với nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, điều khiến Huy Tuấn thích thú là mỗi lần nhận được lời khen, Hoàng Thùy Linh đều phản hồi với thái độ vô cùng khiêm tốn. Chính vì vậy, tại sự kiện lần này, anh muốn nữ ca sĩ tự tin đón nhận những lời ghi nhận xứng đáng với thành quả lao động nghệ thuật của mình.

"Anh thường xuyên nhắn tin cho em, lúc nào anh cũng khen em rất nhiều trong đấy. Nhưng những gì em trả lời anh thì cực kỳ khiêm tốn. Nhưng hôm nay em không được khiêm tốn, tại vì hôm nay em xứng đáng với tất cả lời khen của mọi người. Anh tin rằng mọi người đều thích album của em", nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Không dừng lại ở những lời nhận xét tích cực, nam nhạc sĩ còn khiến không khí sự kiện trở nên hào hứng khi tuyên bố sẽ book show Hoàng Thùy Linh biểu diễn trong các chương trình sắp tới. Động thái này nhận được sự hưởng ứng từ khán giả, đồng thời cho thấy sự ủng hộ của một đồng nghiệp dành cho sản phẩm mới của nữ ca sĩ.

Nhạc sĩ Huy Tuấn tuyên bố chốt đơn Hoàng Thùy Linh cho những show diễn sắp tới sau khi nghe album THÙY.

Với THÙY, Hoàng Thùy Linh tiếp tục nối dài hành trình âm nhạc từng được định hình qua hai album HOÀNG và LINK. Nếu những dự án trước cho thấy nỗ lực kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu văn hóa truyền thống, album mới được kỳ vọng sẽ mở ra một chương tiếp theo trong quá trình khám phá bản sắc nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Việc phát hành album phòng thu thứ 5 cũng là cột mốc đáng chú ý đối với Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm hoạt động. Thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm đơn lẻ, nữ ca sĩ lựa chọn xây dựng các dự án có tính kết nối, tạo nên một thế giới âm nhạc mang dấu ấn riêng.

Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt ngày càng sôi động và cạnh tranh, sự trở lại với một album hoàn chỉnh như THÙY cho thấy Hoàng Thùy Linh vẫn dành nhiều tâm huyết cho con đường nghệ thuật. Những lời động viên từ nhạc sĩ Huy Tuấn cũng trở thành tín hiệu khích lệ đáng chú ý trong ngày nữ ca sĩ chính thức giới thiệu dự án mới đến công chúng.