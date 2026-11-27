Ngày 25/11, Lê Phương Khánh Như xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) diễn ra ở Nhật Bản. Thành tích của người đẹp 22 tuổi vượt ngoài dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Missosology.

Khánh Như là á hậu 4 Miss International 2026 - Ảnh: FBNV

Từng làm gia sư tiếng Anh để trang trải cuộc sống

Sinh năm 2004 tại Khánh Hòa, Khánh Như cao 1,69 m, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025.

Trước khi bước vào các cuộc thi sắc đẹp, cô đã có kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ. Thời sinh viên, người đẹp nhận dạy thêm tiếng Anh để có thu nhập phục vụ sinh hoạt và theo đuổi công việc MC.

Phần trình diễn của Khánh Như - Ảnh: Missosology Philippines

Khánh Như thể hiện phong thái tự tin trong phần thi thuyết trình - Ảnh: FBNV

Khánh Như theo học ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM, có IELTS 7.0. Thần tượng MC Khánh Vy, nàng hậu cũng nuôi ước mơ trở thành người dẫn chương trình song ngữ chuyên nghiệp.

Thay vì chỉ tập trung vào lợi thế ngoại hình, Khánh Như dành thời gian trau dồi khả năng giao tiếp, ngoại ngữ và kỹ năng sân khấu. Đây cũng là những thế mạnh giúp cô ghi dấu ấn tại Miss International 2026.

Tại cuộc thi, đại diện Việt Nam giới thiệu dự án Digital Wings (Đôi cánh số), hướng tới việc mở rộng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong phần ứng xử dành cho top 5, Khánh Như lựa chọn giáo dục chất lượng trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Người đẹp truyền tải thông điệp về giá trị của giáo dục đối với tương lai trẻ em bằng tiếng Anh.

Ảnh: FBNV

Nhan sắc ngọt ngào, phong cách đời thường nữ tính

Ngoài sân khấu, Khánh Như ghi điểm với gương mặt thanh tú, đôi mắt to và má lúm đồng tiền duyên dáng. Khác với hình ảnh lộng lẫy trong những bộ đầm dạ hội tại các cuộc thi nhan sắc, người đẹp 22 tuổi chuộng trang phục nhẹ nhàng, ít phụ kiện khi xuất hiện trong đời thường. Mái tóc dài uốn nhẹ cùng cách trang điểm tông hồng góp phần tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của nàng hậu.

Ảnh: FBNV

Trong các bộ ảnh thời trang, Khánh Như cũng không ngại làm mới hình ảnh bằng những thiết kế ôm sát, khoe vai trần hoặc nhấn nhá đường cắt ở eo. Khi làm MC, cô hướng đến phong cách chỉn chu, thanh lịch.

Từ một nữ sinh làm gia sư tiếng Anh để theo đuổi đam mê dẫn chương trình, Khánh Như đã có thêm dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành khi ghi tên mình vào top 5 Hoa hậu Quốc tế 2026.

Khoảnh khắc Lê Phương Khánh Như là Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026 - Nguồn Video: MI