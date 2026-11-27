Mới đây, một bài đăng trên "thành phố sợi chỉ" - MXH Threads - thu hút hơn 740K lượt xem cùng hàng trăm bình luận trao đổi rôm rả về chủ đề: Suy nghĩ của bạn bè, thầy cô cấp Ba về Trấn Thành như thế nào?

"Tư liệu quý" của Trấn Thành ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một số netizen, tự giới thiệu là học sinh khóa sau chung trường với Trấn Thành - thuật lại lời kể của thầy cô tại hai ngôi trường nam diễn viên từng theo học là THCS Hồng Bàng và THPT Hùng Vương.

Nhiều lời khen cho độ nhiệt tình nhưng cũng có phần "cá biệt" của Trấn Thành: "Thầy dạy Lí tui nói là, Trấn Thành học không giỏi mấy môn Toán, Lí, Hóa nhưng về khoản ăn nói rất lanh lợi, thầy cô thương Trấn Thành thiệt", "Tui là cựu học sinh Hùng Vương đây, 8 năm về trước tui học lớp 10 thì được cô Tiếng Anh (cô Nguyệt) kể là ngày xưa Trấn Thành quậy với nhoi, nhưng được cái hoạt ngôn, mê nghệ thuật từ nhỏ nha, cô cũng thương lắm. Trấn Thành cũng hay diễn cho trường hồi đó, sau đó cũng hay về thăm trường lắm"...

Dịp 20/11/2015, Trấn Thành trở về trường thăm thầy cô, lưu giữ kỷ niệm với câu thơ: "Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhìn trước nhìn sau, mình cũ hơn trường".

Trong quyển Kỷ yếu 90 năm thành lập trường THPT Hùng Vương, cô Phùng Thị Kim Thanh - giáo viên tổ Anh Văn đã gửi gắm nhiều tâm tư cho cậu học trò Huỳnh Trấn Thành. Chứng kiến hành trình trưởng thành của học trò, cô Thanh nhận xét Trấn Thành là "thế hệ vàng, có đủ tâm - tài - đức" của nhà trường. Cô cho biết Trấn Thành vừa là một học sinh có sở trường về mảng văn thể mỹ, luôn năng nổ trong các hoạt động văn nghệ, vừa rất thông minh và sáng tạo.

Cô giáo dạy tiếng Anh cấp 3 viết về cậu học trò Huỳnh Trấn Thành. - Ảnh: @huyendo526

Cô giáo nhớ lại kỷ niệm: "Làm sao có thể quên hình ảnh cậu học trò đã hóa thân thành một Madam Hàn Quốc với mái tóc vàng hoe biểu diễn văn nghệ ngày nào gây tiếng cười sảng khoái cho cả hơn 3.000 học sinh và hơn 200 thầy cô giáo". Ngoài ra, cô giáo tiết lộ Trấn Thành còn có biệt tài bắt chước giọng nói vô cùng tài tình và khẳng định "nơi nào có Trấn Thành nơi đó có tiếng cười".

Đặc biệt, sau nhiều năm, nghệ sĩ Trấn Thành trong mắt thầy cô vẫn giữ nguyên hình ảnh cậu học trò "đen nhẻm", tích cực tập văn nghệ giữa trời nắng gắt. "Tôi vẫn còn nhớ như in bộ ba Trấn Thành - Anh Đức - Nghiêm Huy đã tạo nên một tình bạn thật đẹp và những miếng hài khó quên" - cô Thanh viết trong trang kỷ yếu.

Bên cạnh tình thầy trò đẹp được gìn giữ suốt nhiều năm, tình bạn của bộ ba "tinh nghịch" cũng được nhiều khán giả quan tâm. Trấn Thành và Anh Đức kết bạn và học chung từ năm lớp 7, từng mang đến nhiều tình huống "dở khóc dở cười" cho thầy cô. Trấn Thành cho biết Anh Đức là người vụng về, nhút nhát nhưng ham chơi. Còn trong mắt Anh Đức, Trấn Thành là một người lanh chanh, nhiều chuyện. Tuy nhiên, Trấn Thành tiết lộ tuy anh là người đầu đàn bày trò nghịch ngợm nhưng Anh Đức mới chính là người "hiến kế". Đạo diễn phim MAI thừa nhận anh và người bạn thân "hợp cạ" đã bày đủ thứ trò phá làng phá xóm, và có vô số lần bị mời phụ huynh.

Trấn Thành - Nghiêm Huy - Anh Đức thời học phổ thông.

Dẫu vậy, trong năm lớp 8 và lớp 9, cả hai tách lớp nên không còn nhiều màn "song kiếm hợp bích". Lên cấp Ba, Trấn Thành, Anh Đức, cùng A Quay (Nghiêm Huy) tạo nên bộ ba huyền thoại A Tắc - A Xìn - A Quây, lưu giữ nhiều kỷ niệm của tuổi học trò, có cả "truyền thuyết đô thị": Cả ba từng bị giáo viên đổi chỗ vì nói quá nhiều, nhưng tách ra thì 3 ông làm ồn nguyên lớp.

Sau thời gian đi học, cho đến khi lập nghiệp, cả ba vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau. Các dự án điện ảnh Bố Già, Nhà Bà Nữ, MAI, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!! và EM đều là "đứa con tinh thần" do Trấn Thành - Anh Đức - A Quay cùng phát triển kịch bản. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, 3 nam nghệ sĩ hiện đều đã lập gia đình, có cuộc sống hôn nhân viên mãn và được khán giả ngưỡng mộ vì tình bạn tốt đẹp sau gần 3 thập kỷ.

Hội bạn thân﻿ chất lượng của Trấn Thành﻿ đều đã yên bề gia thất.