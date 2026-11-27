Mới đây, thông tin Disney tiếp tục triển khai hai phần phim Avatar 4 và Avatar 5 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Động thái mới nhất từ hãng phim phần nào giải đáp những đồn đoán kéo dài về số phận của thương hiệu khoa học viễn tưởng đình đám do đạo diễn James Cameron sáng tạo.

Theo thông tin được công bố tại sự kiện Upfronts của Disney ở Buenos Aires, Argentina, Avatar 4 dự kiến khởi chiếu ngày 21/12/2029, trong khi Avatar 5 được ấn định ra rạp ngày 19/12/2031. Hai dự án tiếp tục xuất hiện trong danh sách phát hành cùng những bom tấn đáng chú ý như Black Panther 3 và The Incredibles 3.

Disney tiếp tục đưa Avatar 4 và Avatar 5 vào kế hoạch phát hành, lần lượt dự kiến ra rạp vào năm 2029 và 2031.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hai phần phim được lên lịch. Tuy nhiên, việc Disney tiếp tục đưa Avatar 4 và Avatar 5 vào kế hoạch phát hành mới nhất được xem là tín hiệu tích cực, nhất là khi tương lai của loạt phim từng trở thành chủ đề gây tranh luận sau khi phần ba ra mắt.

Trước đó, Avatar: Fire and Ash phát hành vào cuối năm 2025, thu về gần 1,5 tỷ USD trên toàn cầu. Đây vẫn là thành tích thương mại đáng mơ ước đối với phần lớn các tác phẩm Hollywood, nhưng lại thấp hơn đáng kể so với hai phần phim tiền nhiệm.

Cụ thể, Avatar ra mắt năm 2009 từng tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu hơn 2,9 tỷ USD. Đến năm 2022, Avatar: The Way of Water tiếp tục chứng minh sức hút của thương hiệu khi vượt mốc 2,3 tỷ USD, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh.

Thành công vang dội của hai phần Avatar đầu tiên vô tình tạo nên áp lực lớn cho James Cameron trong hành trình nối dài thương hiệu.

Chính những thành công quá lớn ấy vô tình tạo áp lực cho James Cameron. Dù phần ba vẫn đạt doanh thu hàng tỷ USD, sự sụt giảm so với hai tác phẩm trước khiến giới quan sát đặt câu hỏi về khả năng duy trì sức hấp dẫn của vũ trụ Pandora trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh doanh thu, chi phí sản xuất cũng là bài toán đáng chú ý. Các phần phim Avatar nổi tiếng với quy mô đầu tư khổng lồ, công nghệ ghi hình tiên tiến và quá trình hậu kỳ phức tạp. James Cameron từng đề cập mong muốn tìm cách rút ngắn thời gian thực hiện và giảm kinh phí cho những phần tiếp theo.

Bước nhảy thời gian khoảng sáu năm trong Avatar 4 được kỳ vọng mở ra chương mới cho thế hệ trẻ trên Pandora.

Dẫu vậy, hành trình sản xuất Avatar 4 thực tế đã có những bước chuẩn bị từ trước. James Cameron từng ghi hình một số phân cảnh liên quan đến các nhân vật trẻ trong gia đình Sully khi thực hiện những phần phim trước đó, nhằm bảo đảm sự nhất quán về ngoại hình và độ tuổi của dàn diễn viên.

Theo những thông tin được tiết lộ, Avatar 4 dự kiến có bước nhảy thời gian khoảng sáu năm trong câu chuyện. Chi tiết này mở ra khả năng các nhân vật trẻ như Lo'ak, Tuk và Spider sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành, đồng thời đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong những biến động tiếp theo trên Pandora.

Không chỉ tạo nên những kỷ lục phòng vé, thương hiệu Avatar còn góp phần định hình những bước tiến của công nghệ điện ảnh hiện đại.

Tuy nhiên, nội dung chính thức của hai phần phim vẫn chưa được công bố đầy đủ. Bên cạnh đó, việc James Cameron có trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn xuyên suốt cả hai dự án hay không vẫn là vấn đề được quan tâm, bởi nhà làm phim từng chia sẻ mong muốn dành thời gian khám phá những câu chuyện điện ảnh khác.

Trong hơn hai thập kỷ, James Cameron đã xây dựng Avatar thành một trong những thương hiệu có ảnh hưởng lớn đến công nghệ làm phim hiện đại. Từ kỹ thuật ghi hình chuyển động, hiệu ứng hình ảnh đến việc kiến tạo hệ sinh thái Pandora, mỗi phần phim đều đặt ra những tham vọng mới về trải nghiệm điện ảnh.

Vì vậy, việc Disney tiếp tục giữ lịch phát hành Avatar 4 và Avatar 5 không chỉ mang ý nghĩa nối dài một thương hiệu ăn khách, mà còn mở ra kỳ vọng về những bước tiến tiếp theo trong công nghệ điện ảnh và nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.

Sau những hoài nghi về tương lai thương hiệu, hành trình khám phá Pandora vẫn được Disney tiếp tục với hai phần phim mới.

Dù vẫn còn gần ba năm trước ngày Avatar 4 dự kiến ra rạp, thông tin mới nhất đã mang đến tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ. Sau những hoài nghi về tương lai thương hiệu, hành trình khám phá Pandora vẫn nằm trong kế hoạch của Disney, với hai cột mốc được chờ đợi vào năm 2029 và 2031.