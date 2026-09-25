Gỡ nút thắt du lịch Việt Nam - Pakistan

Doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Pakistan vừa có dịp trao đổi trực tiếp để tìm hướng khai thác thị trường của nhau. Nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn Pakistan tại Việt Nam từ ngày 21 đến 25-9, phóng viên Báo Hànộimới trao đổi với các bên về những điều kiện cần thiết để tiềm năng hợp tác sớm trở thành dòng khách thực tế.

Bảo tàng Lahore, bảo tàng lớn nhất và lâu đời nhất ở Pakistan. Ảnh: Lahorebiennale.org

Việt Nam và Pakistan đều có những điểm đến mới mẻ với du khách của nhau, song lượng khách hai chiều hiện còn hạn chế. Kết nối hàng không chưa thuận lợi, thủ tục thị thực và sản phẩm tour chưa hoàn chỉnh đang là những trở ngại cần được tháo gỡ trước khi thị trường có thể phát triển ổn định.

Hà Nội là một trong những điểm đến hút khách của Việt Nam. Ảnh: TT Studio

Gỡ nút thắt đi lại

Ông Muhammad Hasnain Malik, Giám đốc thương hiệu Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA), cho rằng giai đoạn đầu có thể tính đến các chuyến bay thuê chuyến (charter), trước khi chuyển sang đường bay thường lệ khi thị trường đủ lớn.

PIA đang nghiên cứu nhu cầu để đánh giá cả hai phương án. Theo ông Malik, việc hai chính phủ tiếp tục tạo thuận lợi về thị thực, du lịch, giao thông vận tải và vận chuyển hàng hóa sẽ hỗ trợ đáng kể cho khả năng kết nối hàng không.

Ông Muhammad Hasnain Malik, Giám đốc thương hiệu của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Kiều Thoan Thu

“Việc bắt đầu bằng charter hoàn toàn khả thi, nhưng về lâu dài có thể chuyển sang bay thường lệ. Nếu lượng khách ổn định đạt khoảng 1.000 người mỗi tuần, PIA sẽ có thêm cơ sở để tính toán”, ông Malik nói.

PIA từng phối hợp với đối tác tại Việt Nam khai thác các chuyến bay thuê chuyến và sẵn sàng xem xét trở lại thị trường khi nhu cầu tăng.

Ông Muhammad Shafique, Giám đốc Thương mại Airblue, cũng nhận định kết nối hàng không hiện là một trong những trở ngại lớn đối với việc đưa khách qua lại giữa hai nước. Đường bay thuận lợi không chỉ hỗ trợ du lịch mà còn mở thêm cơ hội thương mại và giao lưu kinh doanh.

Ông Muhammad Shafique, Giám đốc Thương mại Airblue. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trong điều kiện khai thác hiện nay, Airblue chưa thể mở đường bay thẳng và đang tính tới các phương án kết nối qua Malaysia hoặc Thái Lan nếu nhu cầu thị trường phù hợp.

Cùng với hàng không, thủ tục nhập cảnh cũng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng xây tour. Ông Syed Hassam Shah, chuyên gia tư vấn của Công ty Lữ hành Rawaan tại Islamabad, cho rằng một quy trình thị thực thuận lợi hơn cho cả hai phía sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng và bán sản phẩm.

Ông Shahid Khan, Tổng Giám đốc Cơ quan Văn hóa và Du lịch Khyber Pakhtunkhwa (KPCTA). Ảnh: Kiều Thoan Thu

Xây sản phẩm, tạo dòng khách

Để hình thành lượng khách ổn định, các doanh nghiệp hai nước đang tìm những sản phẩm có thể đưa ra thị trường trước. Với khách Việt Nam, Pakistan có lợi thế về di sản Phật giáo, văn hóa và cảnh quan tự nhiên, từ quần thể Taxila ở Punjab đến các di tích của nền văn minh Gandhara tại Khyber Pakhtunkhwa.

Ông Shahid Khan, Tổng Giám đốc Cơ quan Văn hóa và Du lịch Khyber Pakhtunkhwa (KPCTA), đánh giá Việt Nam là thị trường đáng chú ý, nhất là với nhóm khách quan tâm đến văn hóa, lịch sử và Phật giáo. Việc tăng cường tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt Nam cũng giúp địa phương giới thiệu rõ hơn những điểm đến còn ít được biết tới.

Ông Syed Hassam Shah (phải), chuyên gia tư vấn của Công ty Lữ hành Rawaan tại Islamabad. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Bên cạnh di sản, ông Syed Hassam Shah nhắc tới Hunza cùng những vùng núi thuộc Himalaya, Karakoram và Hindu Kush. Cảnh quan theo mùa, văn hóa và ẩm thực có thể giúp Pakistan mở rộng sản phẩm ngoài các tour tâm linh.

Ông Nguyễn Thành An, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Ohdear Việt Nam, cũng cho rằng những địa danh gắn với lịch sử Phật giáo có khả năng thu hút khách Việt, trong đó có các khu vực liên quan tới Đức Liên Hoa Sinh (Padmasambhava), nhân vật có vai trò quan trọng trong lịch sử Phật giáo Kim Cương thừa.

Ông Nguyễn Thành An, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Ohdear Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Với khách Pakistan, Hạ Long, ẩm thực và cà phê Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm. Qua trao đổi với khoảng 30 đơn vị Pakistan, ông An nhận thấy các đối tác đặc biệt chú ý tới những trải nghiệm này. Trong thời gian ở Hà Nội, nhiều thành viên trong đoàn cũng chủ động tìm địa chỉ thưởng thức cà phê và phở gà. Một khách sạn tại Thủ đô đã đón khoảng 60 khách Pakistan trong thời gian diễn ra Chương trình Gặp gỡ, Kết nối Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam - Pakistan.

Từ nhu cầu ban đầu đó, bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Du lịch Việt Nam Pakistan, cho biết doanh nghiệp đang xây dựng sản phẩm tại Phú Quốc và Hạ Long dành cho khách Pakistan, đồng thời tính tới các thị trường Hồi giáo khác.

Để những sản phẩm này phù hợp với khách Hồi giáo, yêu cầu Halal không chỉ dừng ở món ăn. Ông Raja Mahmood Janjua, chủ nhà hàng Nan n Kabab tại Hà Nội, người đã sống ở Việt Nam 21 năm, cho rằng doanh nghiệp cần chú ý đồng bộ từ nguyên liệu, chế biến, nhà hàng, lưu trú đến vận chuyển, đồng thời trang bị cho nhân sự kiến thức về văn hóa và nhu cầu của du khách Hồi giáo.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Du lịch Việt Nam Pakistan. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Hà Nội được các doanh nghiệp đánh giá có lợi thế trong việc tổ chức những hành trình như vậy. Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC), cho rằng các đơn vị cần sớm xây dựng tour, thống nhất giá và tiêu chuẩn dịch vụ, tổ chức các đoàn khảo sát, đồng thời phối hợp với hãng hàng không để kiểm chứng nhu cầu.

“Hà Nội có thể trở thành cửa ngõ đón khách Pakistan, kết nối với Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa và mở rộng hành trình tới miền Trung, miền Nam”, ông Hùng nhận định.

Ông Raja Mahmood Janjua, chủ nhà hàng Nan n Kabab tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chương trình kết nối lần này thu hút gần 100 doanh nghiệp du lịch, lữ hành Việt Nam và 18 đối tác Pakistan, cho thấy sự quan tâm ban đầu của thị trường hai nước đã hình thành. Trước mắt, các doanh nghiệp có thể bắt đầu từ tour Phật giáo, sản phẩm phù hợp với khách Hồi giáo và những đoàn khảo sát dành cho đối tác.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC). Ảnh: Kiều Thoan Thu

Số tour bán được, hợp đồng ký kết và lượng khách thực tế sẽ giúp xác định rõ hơn quy mô thị trường. Đây cũng là cơ sở để các hãng hàng không đánh giá khả năng mở những đường bay ổn định hơn giữa Việt Nam và Pakistan.

Ông Iqbal Walji, Chủ tịch Công ty Travel Walji Limited trao đổi với đối tác Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Hơn 100 đơn vị lữ hành Việt Nam và Pakistan gặp gỡ, kết nối trong chuyến thăm kéo dài từ 21 đến 25-9. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Mubashir Nazir, Giám đốc điều hành Crown International Travels cùng đối tác Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Doanh nghiệp giúp tạo dòng khách hai chiều và phát triển thị trường du lịch. Ảnh: Kiều Thoan Thu