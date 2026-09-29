Nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc hội ngộ trong 'Hòa âm Trung - Việt'

Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2026), chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Chương trình do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phối hợp với Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc tổ chức.

“Hòa âm Trung - Việt” được xây dựng với các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc cùng những tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới, qua đó tạo không gian giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa nghệ sĩ và công chúng hai nước.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của hai quốc gia. Ảnh: BTC

Tham gia chương trình có NSND Cồ Huy Hùng, nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing; các ca sĩ Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin và tenor Wang Chong. Đồng hành cùng các nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân.

Dàn nhạc do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy. NSND Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật kiêm tổng đạo diễn.

Chương trình có sự chỉ đạo nội dung của ông Wang Ning, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc và Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, “Hòa âm Trung - Việt” tiếp nối các hoạt động giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường kết nối văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.