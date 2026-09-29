43 pho tượng đồng độc bản về các danh nhân, anh hùng lịch sử và các vị vua được vinh danh Kỷ lục Việt Nam

43 pho tượng đồng độc bản về các danh nhân, anh hùng lịch sử và các vị vua Việt Nam được vinh danh Kỷ lục Việt Nam

Nghệ nhân, ThS. Phạm Trọng Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Tôn tạo Di sản Văn hóa Việt vừa chính thức được vinh danh Kỷ lục Việt Nam với bộ sưu tập tượng đồng có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Sự kiện là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến của ông Phạm Trọng Tuấn đối với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Bộ sưu tập được ghi nhận gồm 43 pho tượng đồng độc bản về các danh nhân, anh hùng lịch sử và các vị vua Việt Nam, có chiều cao từ 1,2 m đến 1,6 m.

Đây là dấu ấn của tâm huyết của tác giả với lịch sử dân tộc. Mỗi pho tượng là một công trình nghệ thuật được tạo dựng với sự đầu tư công phu về ý tưởng, hình tượng và kỹ thuật đúc đồng. Nhưng vượt lên trên giá trị của một tác phẩm mỹ thuật, bộ sưu tập còn mang trong mình câu chuyện về lịch sử và ký ức dân tộc.

Những nhân vật được tái hiện qua ngôn ngữ điêu khắc không chỉ là những tên tuổi đã đi vào lịch sử, mà còn là biểu tượng cho những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn trân trọng: Lòng yêu nước, ý chí độc lập, tinh thần dựng nước và giữ nước, trí tuệ, tài năng và truyền thống trọng hiền tài.

Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam vì thế trở thành một dấu mốc ghi nhận cho một quá trình lao động nghệ thuật và nghiên cứu kéo dài, đồng thời góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Với nghệ nhân Phạm Trọng Tuấn, bảo tồn di sản không chỉ đơn thuần là lưu giữ những gì thuộc về quá khứ. Quan trọng hơn, đó là làm sao để những giá trị của quá khứ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và có thể được trao truyền cho các thế hệ mai sau. Trong tư duy đó, những pho tượng đồng trở thành một phương thức kể chuyện lịch sử đặc biệt.

Không cần những trang sách dài, một hình tượng được thể hiện bằng nghệ thuật điêu khắc có thể tạo ra sự kết nối trực quan và cảm xúc với người xem. Qua đó, lịch sử không còn chỉ nằm trong những tư liệu lưu trữ mà có thể hiện diện trong không gian văn hóa, giáo dục và đời sống cộng đồng.

Dấu mốc tại Hội ngộ Kỷ lục Việt Nam lần thứ 55 - Kỷ niệm 22 năm thành lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành quả của cá nhân Nghệ nhân Phạm Trọng Tuấn, mà còn mở ra một định hướng lớn hơn: Đưa những giá trị lịch sử và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế bằng nghệ thuật.

43 pho tượng đồng độc bản về các danh nhân, anh hùng lịch sử và các vị vua Việt Nam được vinh danh Kỷ lục Việt Nam

Ông mong muốn thông qua các tác phẩm điêu khắc đồng sẽ giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, có lịch sử hàng nghìn năm, giàu truyền thống văn hóa, yêu chuộng hòa bình và luôn trân trọng những con người có đóng góp cho đất nước.

Trong dòng chảy giao lưu quốc tế, nghệ thuật có khả năng vượt qua những giới hạn về ngôn ngữ và địa lý. Một pho tượng về một vị vua, một danh nhân hay một anh hùng dân tộc có thể trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Từ đó, nghệ thuật điêu khắc không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn có thể trở thành một nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

Từ 43 pho tượng đồng, một câu chuyện lớn hơn đang được mở ra - câu chuyện về việc dùng nghệ thuật để lưu giữ ký ức dân tộc, dùng văn hóa để kết nối con người và dùng những giá trị Việt Nam để đối thoại với thế giới.

Kỷ lục được xác lập hôm nay là sự ghi nhận cho một hành trình đã qua; nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình đưa hồn thiêng lịch sử và những giá trị văn hóa Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ văn hóa thế giới.