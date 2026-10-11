Giữ lửa nghề đúc đồng Huế

Với mong muốn mang đến góc nhìn cận cảnh và trọn vẹn về quy trình tạo nên một quả chuông đồng, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu đến quý độc giả chùm ảnh của tác giả Hoàng Phước.

Từ khâu làm khuôn, nấu đồng cho đến lúc rót đồng vào khuôn đều đòi hỏi sự ăn ý và chính xác tuyệt đối. Sau khi tháo khuôn, sản phẩm tiếp tục trải qua các công đoạn mài thô, chạm trổ hoa văn tinh xảo và đánh bóng hoàn thiện. Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại một công đoạn kỹ thuật, mà còn là lời tri ân gửi đến những người thợ thủ công đang ngày đêm giữ lửa cho nghề truyền thống Cố đô.

Nấu đồng

Làm khuôn

Sấy nồi trung chuyển

Vệ sinh sau khi tháo khuôn

Rót đồng vào khuôn

Mài thô

Chạm trổ trên chuông

Đánh bóng hoàn thiện