Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 thu hút khoảng 60.000 lượt khách

Điểm thu hút lớn nhất của lễ hội nằm ở sự đa dạng, phong phú của các không gian trải nghiệm. Sự kiện quy tụ 60 doanh nghiệp và đơn vị với tổng số 70 gian hàng, giới thiệu hàng trăm sản phẩm và thương hiệu đồ uống đặc sắc.

Sau 3 ngày diễn ra, lễ hội đã thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Mỗi khu vực mang một màu sắc riêng biệt: Không gian Bia - Rượu sôi động, quy tụ các doanh nghiệp và làng nghề truyền thống; Không gian Trà lắng đọng, thanh lịch, đậm chất Tràng An với hương trà sen Tây Hồ; Không gian Cà phê giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại; cùng Không gian Nước trái cây và đồ uống sáng tạo vô cùng trẻ trung, mát lạnh.

Không gian Trà lắng đọng, thanh lịch, đậm chất Tràng An với hương trà sen Tây Hồ

Không chỉ dừng lại ở việc giải khát, lễ hội còn truyền tải những câu chuyện văn hóa độc đáo của Hà Nội qua từng thức uống quen thuộc như tách cà phê trứng, hương cốm mới hay chén trà thơm. Du khách đến đây không chỉ để thưởng thức mà còn được nếm, nghe và lưu giữ những ký ức tốt đẹp về một Thủ đô sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.

Đáng chú ý, Lễ hội Đồ uống năm nay ghi nhận xu hướng tiêu dùng xanh và hướng tới sức khỏe rất rõ nét. Các dòng sản phẩm hữu cơ, ít đường, đồ uống thảo mộc và nước ép trái cây tự nhiên được người dân đón nhận nhiệt tình.

Ban Tổ chức cũng tích cực khuyến khích sử dụng nguyên liệu sạch, bao bì thân thiện với môi trường và hạn chế tối đa nhựa dùng một lần, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Phát biểu bế mạc lễ hội, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, sự thành công của chương trình là minh chứng rõ nét cho sức mua và niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm đồ uống Việt, cũng như thương hiệu của các doanh nghiệp và làng nghề tham gia.

Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, chính quyền và nhân dân phường Dương Nội trong việc bảo đảm an ninh trật tự, tạo không gian lễ hội an toàn, sôi động.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia lễ hội

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì và phát triển thành sự kiện văn hóa thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.