Giới trẻ TPHCM rủ nhau xem triển lãm 154 cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria

Toàn tỉnh hiện có 420 cơ sở giáo dục công lập và tư thục, với trên 376.000 học sinh và trẻ mầm non; hơn 70% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đang đưa nghệ thuật biểu diễn dân gian vào hoạt động giáo dục, trải nghiệm, tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh hiểu thêm về nét đẹp văn hóa các dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.