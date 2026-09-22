Giữ khoảng cách để an toàn

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông kết hợp tuyên truyền lái xe tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, chủ động duy trì khoảng cách an toàn.

Theo Thông tư số 38/2024 ngày 15-11-2024, trong điều kiện mặt đường khô ráo, bằng phẳng, tầm nhìn bảo đảm và không có biển báo riêng, khoảng cách an toàn tối thiểu được quy định rõ: xe chạy 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 35 m; từ trên 60 đến 80 km/h là 55 m; từ trên 80 đến 100 km/h là 70 m; từ trên 100 đến 120 km/h là 100 m. Khi chạy dưới 60 km/h, tài xế phải chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mật độ phương tiện và tình hình giao thông. Nếu trời mưa, có sương mù, đường trơn trượt, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách phải lớn hơn mức áp dụng trong điều kiện thông thường hoặc tuân theo biển báo.

Tỉnh Tuyên Quang có đặc thù địa hình vùng núi cao với nhiều cung đường đèo dốc, khúc cua gấp, tầm nhìn bị che khuất; tại các địa bàn miền núi cao thường xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Khi bước vào mùa mưa, mặt đường trở nên trơn trượt, độ bám của lốp giảm mạnh. Nếu tài xế chủ quan, bám sát đuôi xe phía trước, khi gặp sự cố phải phanh gấp hoặc ôm cua đột ngột, xe phía sau sẽ rơi vào thế bị động, không kịp xử lý, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn, gây hậu quả khó lường.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông, làm chết 72 người và bị thương 59 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 6 vụ (4,8%), số người chết giảm 2 người (2,7%) và số người bị thương giảm 17 người (22,4%). Dù tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng phân tích nguyên nhân cho thấy các lỗi vi phạm ý thức vẫn chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, nguyên nhân không giữ khoảng cách an toàn trực tiếp gây ra 7 vụ tai nạn và lái xe đã bị xử lý nghiêm; còn lại là do không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt xe không bảo đảm an toàn…

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang quản lý tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với chiều dài hơn 11 km. Tuy nhiên, việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị kỹ thuật và hướng dẫn cụ thể theo lộ trình chung. Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông hiện chưa triển khai xử phạt định kỳ lỗi này trên tuyến cao tốc, mà tập trung tuyên truyền, nhắc nhở tài xế tự giác tuân thủ, bảo đảm an toàn giao thông.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhấn mạnh: Không chỉ riêng trên cao tốc mà trên tất cả các tuyến giao thông, các phương tiện phải luôn giữ khoảng cách an toàn để làm chủ và xử lý kịp thời mọi tình huống. Luật đã quy định rõ ràng; bất kể ở cung đường nào, việc di chuyển không giữ khoảng cách an toàn đều đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Dù chưa áp dụng phạt đại trà trên cao tốc do đang chờ hoàn thiện các điều kiện cần thiết, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định giữ khoảng cách an toàn trên mọi hành trình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng lưu ý, đối với các trường hợp chủ quan, cố tình vi phạm không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn giao thông, pháp luật quy định chế tài xử phạt rất nặng. Hiện nay, mức tiền phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông lên tới từ 20 đến 22 triệu đồng.

Giữ khoảng cách an toàn không đơn thuần là tuân thủ một quy định pháp luật để tránh bị xử phạt, mà còn là nét văn hóa giao thông, hành vi văn minh bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi tài xế khi điều khiển phương tiện trên cao tốc, các cung đường đèo dốc… phải luôn làm chủ tốc độ, chủ động duy trì khoảng cách an toàn.