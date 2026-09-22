Xử phạt tài xế vượt phải gây va chạm giao thông

Theo hình ảnh và thông tin do người dân phản ánh, ô tô biển kiểm soát 36K-187.xx trong quá trình lưu thông đã thực hiện hành vi vượt xe. Trong quá trình này, phần đuôi của xe đã quẹt vào phần đầu của một phương tiện khác đang lưu thông trên đường.

Hình ảnh va chạm giao thông do tài xế vượt phải

Hành vi trên không chỉ vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, gây mất an toàn cho người và các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xác minh phương tiện, người điều khiển và các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Kết quả xác minh xác định, người điều khiển ô tô biển kiểm soát 36K-187.xx có hành vi không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định. Hành vi này vi phạm điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Theo quy định, với hành vi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Vụ việc là một trong những kết quả cho thấy hiệu quả của việc tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic. Những hình ảnh, video được người dân ghi nhận trong quá trình tham gia giao thông đã cung cấp thêm cơ sở để lực lượng Cảnh sát giao thông rà soát, xác minh và kịp thời làm rõ các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, đối với những hành vi xảy ra trên đường và khó phát hiện trực tiếp tại thời điểm vi phạm, nguồn thông tin từ người dân góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, xử lý theo quy định.

Qua đó, việc phát huy kênh tiếp nhận phản ánh thông qua VNeTraffic không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn khuyến khích người dân chủ động tham gia giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm.

Mỗi hình ảnh, thông tin được cung cấp đúng quy định là một nguồn dữ liệu giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý vi phạm, đồng thời góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.