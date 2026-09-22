Cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Theo các bản tin sáng 22-9 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa, có nơi mưa lớn. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài.

Cụ thể, từ đêm 21-9 đến sáng 22-9, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, cục bộ có nơi cao hơn, như Cà Ná đạt 31,6mm.

Dự báo từ ngày 22 đến đêm 23-9, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Dự báo tình hình mưa trong 24 giờ tới.

Theo bản tin lúc 10 giờ 15 phút ngày 22-9 của cơ quan chuyên môn, trong 3 giờ qua, theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy các ổ mây đối lưu phát triển, gây mưa dông tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường như: Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Đại Lãnh, Tu Bông, Hòa Trí, Bắc Ninh Hòa, Tân Định, Nam Ninh Hòa, Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ, Suối Hiệp, Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Cam Lâm, Suối Dầu, Cam Hiệp, Cam An và vùng ven biển.

Trong 6 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh tại các khu vực nói trên, sau đó lan rộng, gây mưa rào và dông tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường khác trong toàn tỉnh và vùng ven biển. Trong cơn dông, đề phòng sét, tố, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh; nước chảy xiết qua các bờ tràn, đường tràn. Vì vậy, các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân cần chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Ngày và đêm 24-9, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị; cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, mưa dông kèm theo lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, gây thương tích cho người và vật nuôi.