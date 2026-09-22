Điện Biên: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Ngày 21/9, dưới sự chủ trì của ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 9/2026, xem xét, thống nhất nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên chủ trì phiên họp

Theo thống nhất tại phiên họp, Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) dự kiến được tổ chức trong 1/2 ngày, bắt đầu từ 14 giờ ngày 25/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đại biểu HĐND tỉnh công tác tại các cơ quan cấp tỉnh dự họp trực tiếp tại Phòng họp 4B, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại biểu công tác tại cấp xã và đại biểu cơ sở tham dự trực tuyến qua phần mềm Họp không giấy.

Nhà ở, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đầu tư công

Theo chương trình dự kiến, HĐND tỉnh Điện Biên sẽ xem xét, thông qua 4 nghị quyết. Một trong những nội dung đáng chú ý là quyết định loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân tại các xã trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh cũng dự kiến xem xét điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, kỳ họp dự kiến xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 và Nghị quyết số 287/NQ-HĐND ngày 27/2/2026.

Một nội dung khác có tác động trực tiếp đến việc triển khai các chương trình phát triển trên địa bàn là phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến tại phiên họp

Bổ sung nội dung về đất rừng và thu hồi đất

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất bổ sung 2 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ Sáu, gồm chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Việc bổ sung các nội dung này cho thấy chương trình kỳ họp được cập nhật theo yêu cầu thực tiễn, tập trung vào những vấn đề cần có quyết định của HĐND tỉnh để làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển trên địa bàn.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Lê Thành Đô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chuẩn bị đầy đủ, kịp thời hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra theo phân công.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được giao chủ trì tham mưu nội dung, chương trình, phân công chuẩn bị kỳ họp và phối hợp bảo đảm các điều kiện phục vụ. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp bảo đảm hệ thống đường truyền Internet, phần mềm Họp không giấy hoạt động ổn định, phục vụ hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo chương trình dự kiến, sau phần khai mạc, UBND tỉnh sẽ trình các tờ trình và dự thảo nghị quyết; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình báo cáo thẩm tra, HĐND tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết trước khi bế mạc.