Điện Biên quy tập 9 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của người dân

Ngày 21/9, tại Nghĩa trang nhân dân Him Lam, phường Điện Biên Phủ, (tỉnh Điện Biên) Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND phường Điện Biên Phủ tổ chức cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ.

Xác minh từ thông tin của nhân dân

Trước đó, từ thông tin do người dân trên địa bàn cung cấp về 9 phần mộ liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã phân công lực lượng phối hợp với chính quyền phường Điện Biên Phủ tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin và làm việc với các nhân chứng.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định có đủ căn cứ, cơ sở thực tiễn và thông tin nhân chứng để tổ chức cất bốc, quy tập. Kết quả, 9 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và quy tập.

Trong số này, lực lượng chức năng đã lấy được mẫu của một hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN, qua đó góp phần xác định danh tính liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân phường Điện Biên Phủ dâng hương viếng các liệt sĩ

Đưa các liệt sĩ trở về

Quá trình cất bốc, quy tập được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng trình tự, thủ tục; tuân thủ các quy định về tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn về người, phương tiện và trang bị.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ cùng sự hỗ trợ của các nhân chứng và người dân, lực lượng chức năng tiếp tục kiên trì xác minh thông tin, xác định vị trí và đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.