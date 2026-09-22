Theo thông tin khí tượng, từ đêm 21 đến sáng 22/9, nhiều khu vực ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa lớn. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Tam Trà (Đà Nẵng) đạt 184,4mm; Cần Giờ (TP.HCM) 108,6mm và Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 97,4mm.

Mưa lớn mở rộng ở miền Trung và Nam Bộ, có nơi trên 200mm. Ảnh minh họa.

Trong ngày và đêm 22/9, mưa lớn tập trung tại Huế, Đà Nẵng, khu vực Bình Định cũ và tỉnh Đắk Lắk, với lượng mưa phổ biến 40–90mm, cục bộ trên 180mm. Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30–70mm, có nơi trên 120mm.

Ngày 23/9, mưa được dự báo tăng cường độ. Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ trên 200mm.

Tại phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa dự báo khoảng 30–70mm, có nơi trên 120mm. Sang ngày 24/9, mưa tiếp tục duy trì trên nhiều khu vực nhưng cường độ có xu hướng giảm.

Trái ngược với miền Trung và miền Nam, Bắc Bộ ngày 22/9 trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32–35°C, một số nơi trên 35°C. Hà Nội có nhiệt độ cao nhất 33–35°C, đêm có mưa rào vài nơi.