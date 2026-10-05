Giải quyết đơn thư từ cơ sở

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Lăng Nguyễn Đức Phong, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc chủ động rà soát, thực hiện các biện pháp PCTN, TC trong từng ngành, lĩnh vực được giao phụ trách; chú trọng công tác phòng ngừa, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện theo quy định. Trong 9 tháng năm 2026, qua kiểm soát và các biện pháp phòng ngừa, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn thư phản ánh, KNTC của công dân và công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri cũng được quan tâm thực hiện. Từ cuối năm 2025 đến hết 9 tháng năm 2026, xã đã tiếp nhận 22 đơn của công dân, trong đó có 2 đơn khiếu nại, 20 đơn phản ánh, không có đơn tố cáo. Các đơn tiếp nhận được phân loại và xử lý theo quy định.

Đơn cử như đơn của ông Nguyễn Văn Quế, ở thôn Long Hưng, phản ánh liên quan đến việc Hợp tác xã Đại An Khê cắm mốc để đào mương tiêu thoát nước cho ruộng Đại An Khê, có dấu hiệu xâm lấn đất ruộng nông nghiệp của 21 hộ tại xứ đồng Bàu, là diện tích đất ông Nguyễn Văn Quế thuê để canh tác. UBND xã đã có Công văn số 613/UBND-KNTC về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Quế, trong đó giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND xã giải quyết.

Phòng Kinh tế đã tổ chức làm việc với hợp tác xã, trưởng các thôn Long Hưng và Đại An Khê, ông Nguyễn Văn Quế, sau đó kiểm tra thực địa tại hiện trường. Qua làm việc và kiểm tra thực địa, các bên đã thống nhất phương án giải quyết. Vụ việc được giải quyết trên cơ sở thống nhất giữa các bên.

Cảnh quan xã Hải Lăng - Ảnh: X.D

Trường hợp đơn của bà Lê Thị Đầm, ở thôn Thượng Nguyên, kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 979673, tại thửa đất số 1054, 1055, tờ bản đồ số 18 thuộc xã Hải Lâm (cũ). UBND xã có Công văn số 573/UBND-KNTC về việc giải quyết đơn của bà Lê Thị Đầm, trong đó giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND xã giải quyết và trả lời cho công dân.

Ngày 9/1/2026, Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc thành lập tổ xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tại thửa đất số 1054, 1055, tờ bản đồ số 18, thôn Thượng Nguyên. Ngày 12/1/2026, UBND xã ban hành giấy mời số 04/GM-UBND về việc tổ chức kiểm tra, xác minh nguồn gốc các thửa đất nêu trên.

Ngày 13/1/2026, tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Ngày 20/1/2026, UBND xã có giấy mời số 10/GM-UBND về việc tổ chức làm việc với bà Lê Thị Đầm và gia đình ông Phạm Đẩu (người liên quan đến nội dung đơn kiến nghị của bà Đầm). Ngày 21/1/2026, UBND xã đã tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Đầm và gia đình ông Phạm Đẩu.

Ngày 6/2/2026, UBND xã có Công văn số 170/UBND-KNTC về việc trả lời đơn của bà Lê Thị Đầm, trong đó nêu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Đẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật. Vụ việc được UBND xã xem xét, xác minh và trả lời công dân theo quy định.

Đối với đơn của ông Nguyễn Phàn, thường trú tại thôn Mai Đàn, khiếu nại Công văn số 244/UBND-KNTC của UBND xã về việc trả lời đơn gửi ông Nguyễn Phàn. Ngày 6/4/2026, UBND xã đã tổ chức làm việc với ông Nguyễn Phàn để làm rõ nội dung đơn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phàn đã rút đơn khiếu nại. Đơn của ông Trương Thanh Lâm và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, thường trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An khiếu nại hành vi hành chính liên quan đến việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trúng đấu giá đối với lô đất số 01 và 02 thuộc khu vực cổng chào Xuân Lâm.

Ngày 15/6/2026, UBND xã đã tổ chức làm việc với ông Trương Thanh Lâm và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo để làm rõ nội dung đơn. Tại buổi làm việc, cả hai người rút đơn khiếu nại.

Nhìn chung, công tác giải quyết đơn và ý kiến của Nhân dân, cử tri được quan tâm, thực hiện theo quy định; các đơn được tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch UBND xã Hải Lăng cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục những hạn chế, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai và tài chính công, góp phần phòng ngừa phát sinh KNTC, kiến nghị, phản ánh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở; rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, xây dựng phương án, kế hoạch xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng.