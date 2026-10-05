Huế xây tòa tháp 36 tầng tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu

Ngày 5/10, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu (phường An Cựu), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.800 tỷ đồng.

Khu vực vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu sắp hình thành tổ hợp công trình thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 18,2 ha, nằm tại vị trí giao nhau giữa hai trục giao thông, cảnh quan quan trọng của đô thị mới An Vân Dương là đường Võ Nguyên Giáp (lộ giới 100 m) và đường Tố Hữu (lộ giới 60 m).

Điểm nhấn nổi bật của dự án là cụm công trình hỗn hợp cao tầng được bố trí tại khu vực trung tâm vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu. Trong đó, công trình HH-02 được quy hoạch cao tối đa 36 tầng, trở thành tòa tháp cao nhất trong tổ hợp. Bên cạnh đó, công trình HH-01 có chiều cao tối đa 25 tầng. Hai khối công trình này được định hướng là điểm nhấn về kiến trúc, không gian đô thị tại khu vực trung tâm Khu A của đô thị mới An Vân Dương.

Theo đồ án được phê duyệt, dự án sẽ hình thành tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và hệ thống nhà ở đồng bộ. Quy mô dự kiến gồm khoảng 2.100 căn hộ thương mại cùng khoảng 160 căn nhà ở thấp tầng.

Tổng diện tích đất ở của dự án khoảng 9,56 ha, chiếm hơn 52% diện tích lập quy hoạch. Trong đó, đất ở thấp tầng khoảng 7,6 ha, đất nhà ở xã hội gần 2 ha và đất hỗn hợp cao tầng khoảng 1,14 ha. Khu nhà ở xã hội được bố trí thành 3 khu riêng biệt, trong đó một công trình cao tối đa 12 tầng.

Ngoài các công trình nhà ở và thương mại dịch vụ, quy hoạch còn dành hơn 25.800 m2 đất cây xanh, hơn 56.400 m2 đất giao thông, bãi đỗ xe và hơn 4.500 m2 đất công cộng nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực.