Thửa đất liền kề cho đi nhờ, có đủ điều kiện tách thửa?

Gia đình bà Bùi Lan Hương (Bắc Ninh) có 300 m2 đất, hiện muốn tách thành 3 thửa, thửa 1 tặng cho con trai, có lối đi kết nối với đường giao thông hiện hữu; thửa 2, 3 bà chuyển nhượng, không có lối đi.

Gia đình bà Hương làm văn bản thỏa thuận sử dụng một phần diện tích tại thửa 1 cho thửa 2, 3 đi nhờ qua, đã được công chứng tại văn phòng công chứng.

Bà Hương hỏi, bà có thực hiện được việc tách thửa hay không (các thửa đất sau khi tách đã bảo đảm diện tích, kích thước theo quyết định của UBND cấp tỉnh)?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Lan Hương là trường hợp cụ thể; việc xem xét, giải quyết phải căn cứ hồ sơ, tài liệu của người sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục hành chính về đất đai được áp dụng tại địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về nguyên tắc pháp lý như sau:

Tại điểm d khoản 1 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có; bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý.

Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định việc tách thửa đất, hợp thửa đất theo điểm d khoản 1 Điều 220 Luật Đất đai phải bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng.

Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi thì khi thực hiện tách thửa đất hoặc hợp thửa đất không bắt buộc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi.

Trường hợp bà nêu, thửa 2 và thửa 3 sau khi tách không có lối đi trực tiếp ra đường giao thông công cộng nhưng được người sử dụng đất thửa 1 đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng thì về nguyên tắc đáp ứng yêu cầu về lối đi để xem xét tách thửa.

Ngoài điều kiện về lối đi theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 thì việc tách thửa đất còn phải bảo đảm về điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất đối với từng loại đất theo quy định của UBND cấp tỉnh tại khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai.

Theo Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để tổ chức thực hiện tại địa phương. Do đó, đề nghị bà liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi có đất để được cung cấp thông tin, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ tách thửa theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để bà Bùi Lan Hương biết, thực hiện theo quy định của pháp luật.