Tăng cường quản lý đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nhờ làm tốt công tác quản lý đất đai, xã Thanh Mai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc CT07 đoạn qua địa phận xã.

Sau khi sáp nhập, xã Thanh Mai có diện tích trên 110km², dân số hơn 7.400 người. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều thôn, trong khi hồ sơ đất đai hình thành qua nhiều thời kỳ khiến việc quản lý, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu gặp không ít khó khăn.

Theo thống kê, toàn xã có khoảng 5.000 hồ sơ cần số hóa, làm sạch dữ liệu. Để bảo đảm tiến độ, địa phương huy động cán bộ chuyên môn, lực lượng công an, giáo viên cùng các tổ công tác trực tiếp xuống thôn hỗ trợ người dân. Từng bước, người dân được hướng dẫn đối chiếu thông tin cá nhân, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ. Quá trình này cũng góp phần giải quyết những tồn tại kéo dài.

Bà Hà Thị Dinh, ở thôn An Thọ, từng chuyển nhượng một thửa đất nhưng do hai bên tin tưởng, đất không có tranh chấp nên chỉ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Khi xã triển khai làm sạch dữ liệu đất đai tại thôn, bà Dinh chủ động đến trụ sở để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Cùng với số hóa, làm sạch dữ liệu, Thanh Mai chú trọng quản lý hiện trạng và tuyên truyền pháp luật đất đai trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có tuyến cao tốc CT07 và Khu công nghiệp Chợ Mới 4.

Ngay khi các dự án được phê duyệt và xác định phạm vi ảnh hưởng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định. Địa phương cũng đề nghị bà con giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, cơi nới công trình hoặc trồng mới cây nhằm mục đích đón đền bù.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thầm là một trong những hộ chịu ảnh hưởng khi tuyến cao tốc CT07 đi qua địa bàn xã. Gia đình bà bị thu hồi toàn bộ nhà ở rộng hơn 600m², trên 1.500m² ruộng và hơn 400m² đồi. Sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của dự án, bà Thầm đồng thuận bàn giao mặt bằng và chuyển đến nơi ở mới.

Làm sạch dữ liệu đất đai giúp địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Tại thôn Thanh Vận, tuyến cao tốc CT07 ảnh hưởng đến trên 160 hộ dân, với diện tích đất trên 200ha. Đối với Khu công nghiệp Chợ Mới 4, có trên 300 hộ có nhà cửa, đất đai nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Ông Nguyễn Đình Trọng, Trưởng thôn Thanh Vận, cho biết: Thôn tăng cường tuyên truyền kiến thức về Luật Đất đai, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, đa số người dân chấp hành nghiêm túc và đồng thuận trong triển khai các chương trình, dự án.

Theo ông Diệp Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Thanh Mai, công tác quản lý đất đai được địa phương tập trung trên nhiều nội dung, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất, bảo đảm người dân sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch được duyệt.

Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tranh chấp cũng được thực hiện ngay từ cơ sở. Các đơn thư, kiến nghị, tranh chấp ranh giới giữa các hộ gia đình được Hội đồng hòa giải của xã tập trung giải quyết. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã không có trường hợp khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ ổn định và tạo đồng thuận trong nhân dân.

Một kết quả đáng ghi nhận là Thanh Mai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn đoạn qua địa bàn xã, với tổng chiều dài 10,77km, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Thời gian tới, xã Thanh Mai tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền, giải thích thấu đáo chính sách. Cùng với đó, dữ liệu đất đai được làm sạch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, tốc độ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Lấy tuyên truyền, đối thoại, công khai và minh bạch làm trọng tâm, Thanh Mai đang từng bước đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp. Đây cũng là cơ sở để địa phương triển khai hiệu quả các công trình, dự án, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.