'Giấc mơ Mỹ' của Hyundai

Theo Carscoops, CEO Jose Muñoz của Hyundai vừa tuyên bố thương hiệu Hàn Quốc này sẽ sớm trở nên đậm “chất Mỹ” hơn cả một vài nhà sản xuất ôtô nội địa hàng đầu xứ cờ hoa nhờ các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD. Đáng chú ý trong số này là khoản đầu tư khoảng 500 triệu USD rót vào các cơ sở sản xuất ở Alabama.

Hyundai đã đẩy mạnh cam kết với các hoạt động sản xuất tại Mỹ khi công bố các khoản đầu tư trị giá 26 tỷ USD nhằm tăng cường sản lượng xe nội địa. Trọng tâm của chiến lược đầu tư này là nhà máy HMGMA ở tiểu bang Georgia, nơi năng lực sản xuất thường niên có thể tăng lên thành 700.000-800.000 xe vào năm 2028.

Bên cạnh những khoản đầu tư nói trên, Jose Muñoz tiết lộ Hyundai sẽ chi khoảng nửa tỷ USD cho các cơ sở sản xuất ở Alabama. Phát biểu tại sự kiện Auto News Congress diễn ra gần đây, CEO Hyundai cho biết nguồn vốn này sẽ cho phép ty mở rộng sản xuất các dòng động cơ mới và hệ truyền động hybrid.

Hyundai sẽ lắp ráp Tucson Hybrid tại nhà máy Alabama, bên cạnh dòng SUV cỡ D Hyundai Santa Fe đang khá được ưa chuộng.

Nhờ những khoản đầu tư này cùng kế hoạch ra mắt 58 mẫu xe mới hoặc bản nâng cấp tại Bắc Mỹ cho đến năm 2030, cũng như sản xuất nội địa 80% số xe bán ra tại Bắc Mỹ, ông Jose Muñoz tuyên bố thương hiệu Hyundai sẽ mang “chất Mỹ” nhiều hơn không ít nhà sản xuất ôtô của chính xứ cờ hoa.

Tham vọng của Hyundai không dừng lại ở đó. CEO Jose Muñoz thậm chí chia sẻ tham vọng trong khoảng một thập kỷ tới, Hyundai sẽ được nhìn nhận như một phần của giấc mơ Mỹ.

“Tôi hy vọng Hyundai sẽ được khách hàng Mỹ công nhận về chất lượng tốt, độ an toàn cao, độ tin cậy cao, mặt khác tôi cũng hy vọng Hyundai sẽ được đón nhận như một phần của giấc mơ Mỹ”, vị CEO cho biết.

Chuyên trang Carscoops bình luận với một hãng xe không thuần Mỹ như Hyundai, đây là một tuyên bố khá táo bạo. Để nhận được sự đánh giá cao giống cách General Motors hay Ford đang có ở Mỹ, Hyundai sẽ cần nhiều mẫu xe mới cùng kế hoạch doanh số tốt hơn.

Một trong những mẫu xe mới có thể sớm ra mắt là dòng bán tải cỡ trung sử dụng kết cấu khung gầm hình thang, dự kiến trình làng vào năm 2030 và cạnh tranh loạt đối thủ Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado và GMC Canyon.

Một SUV địa hình kiểu hầm hồ khác cũng đang được phát triển trên cùng nền tảng, lấy cảm hứng từ concept Boulder. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp Jeep Wrangler và Ford Bronco.