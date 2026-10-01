Xe điện đô thị thiết kế đẹp, phạm vi hoạt động 430 km, giá từ 270 triệu đồng

So với đời cũ, Ora Good Cat 2027 được điều chỉnh ở cả ngoại thất lẫn nội thất, đồng thời thay đổi hệ thống truyền động với động cơ điện công suất 133 mã lực. Xe cung cấp hai tùy chọn phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC là 335 km và 430 km, trong đó giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với mẫu xe đang bán trên thị trường.

Ora Good Cat 2027.

Về thiết kế, Ora Good Cat 2027 vẫn duy trì phong cách retro đặc trưng vốn làm nên nhận diện của dòng Good Cat. Phần đầu xe tiếp tục sử dụng kiểu dáng bo tròn, kết hợp cụm đèn pha mang phong cách lấy cảm hứng từ những mẫu xe cổ điển, nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết để tạo diện mạo mới.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở bộ mâm xe màu đen mới, đi kèm kẹp phanh cùng tông màu và bộ lốp kích thước 225/55 R18. Kích thước tổng thể của dòng Good Cat hiện tại được công bố ở mức 4.235 hoặc 4.242 mm chiều dài, 1.825 mm chiều rộng và 1.596 hoặc 1.632 mm chiều cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm.

Ora Good Cat 2027 cũng được giới thiệu với bộ sưu tập màu ngoại thất mang tên "Màu sắc lấy cảm hứng từ trang sức cổ", hướng tới việc tạo thêm nét cá nhân hóa cho mẫu hatchback điện này. Trong đó, màu chủ đạo đỏ Rhodonite lấy cảm hứng từ loại đá rhodonite, bên cạnh bốn lựa chọn khác gồm hồng san hô, trắng ngọc trai, xám tahiti và xanh lá cây rực rỡ. Cách phối màu mới được kỳ vọng giúp Ora Good Cat tiếp tục duy trì hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn khác biệt so với nhiều mẫu xe điện đô thị có thiết kế thiên về tính khí động học hoặc tối giản.

Bên trong khoang cabin, Ora Good Cat 2027 tiếp tục sử dụng màn hình trung tâm dạng nổi kích thước lớn và cần số bố trí trên cột lái. Một trong những thay đổi đáng chú ý là vô-lăng ba chấu dạng tròn mới, thay thế thiết kế trước đó, góp phần tạo cảm giác hiện đại hơn cho khu vực người lái.

Hệ thống thông tin giải trí cũng được cho là có những điều chỉnh về chip xử lý, dù thông tin chi tiết về cấu hình phần cứng chưa được công bố đầy đủ. Xe cung cấp 4 lựa chọn màu nội thất thuộc bộ sưu tập Oriental Elegance, gồm nâu gỗ đàn hương, xanh đá, xanh lá cây và xanh dương. Riêng phiên bản 430 km GT Magnolia Edition có thêm phối màu đen/vàng độc quyền.

Danh sách trang bị tiện nghi trên Ora Good Cat 2027 cũng khá phong phú. Tùy phiên bản, xe có thể được trang bị sạc không dây cho điện thoại ở khu vực hàng ghế trước, ghế trước tích hợp chức năng sưởi và thông gió, cửa hậu chỉnh điện, đèn pha thích ứng, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2. Những trang bị này giúp mẫu xe điện đô thị của Ora mở rộng khả năng sử dụng, thay vì chỉ tập trung vào thiết kế và khả năng vận hành trong phạm vi thành phố.

Về vận hành, Ora Good Cat 2027 được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 138 mã lực. Xe có hai tùy chọn pin tương ứng với phạm vi hoạt động 335 km và 430 km theo chuẩn CLTC. Phiên bản 335 km hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên mức giá dễ tiếp cận và chủ yếu sử dụng xe cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Trong khi đó, bản 430 km có phạm vi hoạt động dài hơn, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển giữa các thành phố hoặc cần giảm tần suất sạc trong quá trình sử dụng.