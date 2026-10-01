Lexus TZ 2027 chốt giá bán tại Mỹ, khởi điểm khoảng 1,66 tỷ đồng

Lexus TZ 2027 được phân phối tại thị trường Mỹ với 3 phiên bản gồm TZ450e Premium, Premium Touring và Luxury. Giá bán lần lượt là 64.050 USD, 72.050 USD và 80.550 USD, đã bao gồm phí giao xe, xử lý và bàn giao.

Tại thị trường Mỹ, Lexus TZ 2027 sẽ phân phối ba phiên bản với giá từ 64.050 USD (khoảng 1,66 tỷ đồng).

Khác biệt giữa các phiên bản chủ yếu nằm ở dung lượng pin và cấu hình trang bị. TZ450e Premium sử dụng bộ pin 76,96 kWh, cho phạm vi hoạt động ước tính 407 km. Premium Touring được trang bị pin 95,82 kWh, nâng tầm hoạt động lên 507 km, trong khi bản Luxury dùng cùng dung lượng pin nhưng phạm vi hoạt động giảm còn 449 km.

Cả ba phiên bản của TZ 2027 đều sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động 4 bánh DIRECT4 và có công suất 308 mã lực, mô-men xoắn 438 Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 6,2 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h ở cấu hình tiêu chuẩn.

Cả ba phiên bản của TZ 2027 đều sử dụng hai mô-tơ điện.

Lexus đồng thời cung cấp gói Performance Upgrade cho bản Luxury. Gói nâng cấp được lắp đặt tại đại lý giúp công suất tăng lên 402 mã lực, thời gian tăng tốc 0-97 km/h giảm còn 5,2 giây. Như vậy, mức 402 mã lực không phải công suất tiêu chuẩn như một số thông tin trước đây từng đề cập.

Với phạm vi hoạt động 507 km, Premium Touring là phiên bản có tầm di chuyển xa nhất trong dòng TZ tại Mỹ. Trong khi đó, bản Luxury có phạm vi thấp hơn dù dùng cùng bộ pin 95,82 kWh, nhưng có thể nâng công suất nếu lựa chọn gói Performance Upgrade.

Nội thất của Lexus TZ 2027.

Về khả năng sạc, Lexus TZ 2027 dành cho thị trường Mỹ sử dụng cổng NACS và hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 150 kW. Hãng cho biết phiên bản dùng pin 76,96 kWh có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 28 phút, còn các phiên bản sử dụng pin 95,82 kWh cần khoảng 35 phút trong điều kiện phù hợp.

Lexus TZ 2027 được phát triển trên cùng nền tảng với Toyota Highlander EV và Subaru Getaway. Tuy nhiên, công suất của các mẫu xe không giống nhau. Highlander EV bản dẫn động 4 bánh đạt 338 mã lực, trong khi Subaru Getaway sử dụng hai mô-tơ điện cho công suất 420 mã lực. Toyota và Subaru hiện chưa công bố giá bán chính thức của hai mẫu xe này tại Mỹ.

Lexus TZ 2027 là mẫu SUV 3 hàng ghế phát triển trên nền tảng dùng chung với Toyota Highlander EV và Subaru Getaway.

Sau khi công bố tại Mỹ, Lexus sẽ đưa TZ 2027 tới thêm một số thị trường. Xe dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào mùa đông năm 2026 và châu Âu trong năm 2027. Canada cũng đã được xác nhận là một trong những thị trường phân phối TZ đời 2027.

Do giá bán và cấu hình có thể thay đổi theo từng khu vực, thông số của phiên bản Mỹ chưa thể đại diện cho các thị trường khác. Tại Mỹ, Lexus TZ 2027 hiện có giá từ 64.050 USD, cao nhất 80.550 USD, phạm vi hoạt động tối đa 507 km và công suất có thể đạt 402 mã lực trên bản Luxury khi lắp gói nâng cấp.