SUV iCaur V27 chốt giá tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Theo công bố, iCaur V27 tại Thái Lan sẽ được bán ra với 3 phiên bản. Hai bản 2WD là Pride và Prime có giá lần lượt 999.900 baht (khoảng 775 triệu đồng và 1.159.900 baht (khoảng 898 triệu đồng).

Bản cao nhất là 4WD Prestige có giá 1.259.900 baht, quy đổi tương đương 976 triệu đồng. Những chiếc iCaur V27 đầu tiên tại Thái Lan sẽ được bàn giao từ tháng 10. Hãng cũng lên kế hoạch lắp ráp V27 tại Thái Lan trong năm 2027.

iCaur V27 REEV sử dụng hệ truyền động REEV (xe điện mở rộng phạm vi), trong đó mô-tơ điện đảm nhiệm toàn bộ việc dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện cung cấp năng lượng cho pin.

Ở chế độ EV, xe có thể chạy thuần điện tối đa 165 km theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp pin và nhiên liệu đầy bình, phạm vi hoạt động tổng cộng đạt khoảng 1.000 km.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 100 kW, cho phép sạc 30-80% trong 15 phút, đồng thời có tính năng V2L công suất tối đa 6 kW để cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

Về thiết kế, mẫu V27 mang kiểu dáng SUV hình hộp cổ điển kết hợp với các chi tiết hiện đại, nổi bật với đèn pha LED tròn, đèn báo rẽ tách biệt, mâm hợp kim 21 inch và cửa hậu mở ngang tích hợp cơ cấu hút điện cùng lốp dự phòng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.045 x 1.976 x 1.894 mm. Trục cơ sở đạt 2.900 mm và khối lượng bản thân 2.355 kg. Với bộ thông số này, mẫu SUV Trung Quốc có kích thước gần tương đương Toyota Land Cruiser.

Các trang bị trong khoang lái gồm có vô-lăng phong cách Defender, tích hợp các cụm nút điều khiển dạng núm xoay và phím bấm, cần số sau vô-lăng, màn hình trung tâm 15,4 inch, 15 loa Pioneer, cửa sổ trời toàn cảnh hai phần, sạc USB Type-C, hàng ghế trước chỉnh điện…

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế thứ 2 có thể gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ lên tối đa 1.818 lít.

Đáng chú ý, mẫu xe iCaur V27 gần đây cũng đã được đưa về trưng bày tại nước ta. Theo đại diện nhà phân phối, dòng SUV Trung Quốc này sẽ được mở bán tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2026.

Trong thời gian đầu, xe dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Đại diện hãng xe này cũng hé lộ khả năng V27 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam trong tương lai, song chưa có mốc thời gian cụ thể.

Giá bán của iCaur V27 cũng chưa được tiết lộ. Nhưng theo đại diện iCaur, mẫu SUV này không được định vị ở phân khúc giá rẻ mà hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe thiết kế cá tính và nhiều công nghệ.