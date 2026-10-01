Loạt xe Hybrid đổ bộ thị trường Việt Nam dịp cuối năm

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng cộng 13.889 xe hybrid được bán ra tại Việt Nam, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8, doanh số đạt 1.388 xe, giảm 15,2% so với tháng 7 do ảnh hưởng của mùa thấp điểm tháng Ngâu.

Toyota hiện chiếm khoảng 67% thị phần xe hybrid tại Việt Nam, với 9.360 xe bán ra sau 8 tháng. Những con số này cho thấy hybrid đang ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, trong bối cảnh người tiêu dùng có thêm lựa chọn bên cạnh xe động cơ đốt trong và xe thuần điện.

Toyota hiện chiếm khoảng 67% thị phần xe hybrid tại Việt Nam, với 9.360 xe bán ra sau 8 tháng.

Đà tăng của doanh số cũng diễn ra trong lúc các hãng xe liên tục chuẩn bị bổ sung sản phẩm hybrid. Kia vừa ra mắt 2 mẫu xe hybrid là Sorento và Sportage. Người anh em Hyundai cũng không kém cạnh khi ra mắt Tucson hybrid và Palisade hybrid.

Theo nhiều nguồn tin, từ nay đến cuối năm 2026, thị trường xe hybrid tiếp tục trở nên sôi động với hàng loạt sản phẩm mới dự kiến ra mắt.

Một trong những mẫu xe đáng chú ý được đề cập là Mitsubishi Xforce hybrid. Mẫu xe này đã ra mắt tại Indonesia và được sản xuất tại đây để xuất khẩu sang các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Xe sử dụng hệ thống hybrid e:Motion, kết hợp động cơ xăng 1.6L công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 134Nm với mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion 1,1kWh. Tổng công suất đạt 114 mã lực và mô-men xoắn 255Nm.

Mitsubishi Xforce hybrid ra mắt tại Indonesia và được sản xuất tại đây để xuất khẩu sang các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được THACO ra mắt tại Việt Nam trong tháng 11. Ở một số thị trường, mẫu crossover này có phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V, công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 238Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được THACO ra mắt tại Việt Nam trong tháng 11.

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ 4 cũng được dự kiến đưa trở lại Việt Nam trong năm nay. Mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản này chủ yếu sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid tại thị trường Nhật, gồm động cơ xăng 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện trên hai cầu và bộ pin 22,7kWh.

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ 4 cũng được dự kiến đưa trở lại Việt Nam trong năm nay.

Subaru Forester có thể được bổ sung phiên bản hybrid vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11. Theo thông tin được hé lộ, xe sử dụng hệ thống full-hybrid với động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất hệ thống 194 mã lực. Mẫu xe dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Subaru Forester có thể được bổ sung phiên bản hybrid vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.

Suzuki XL7 cũng nhiều khả năng có phiên bản nâng cấp tại Việt Nam. XL7 Hybrid 2026 đã được giới thiệu tại Indonesia từ cuối tháng 7, trong khi dữ liệu kiểm định tại Việt Nam cho thấy mẫu MPV này có hai phiên bản mang tên GL và GLX. Tuy nhiên, thời điểm bán và giá của các phiên bản mới chưa được Suzuki Việt Nam và đại lý công bố.

Suzuki XL7 cũng nhiều khả năng có phiên bản nâng cấp tại Việt Nam.

Honda City cũng được kỳ vọng xuất hiện bản nâng cấp trong những tháng cuối năm. Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu sedan cỡ B này có thể được giới thiệu vào tháng 10 và nhiều khả năng có thêm phiên bản hybrid e:HEV RS. Honda Việt Nam hiện chưa xác nhận thời điểm cụ thể.

Honda City cũng được kỳ vọng xuất hiện bản nâng cấp trong những tháng cuối năm.

Ở phân khúc cao hơn, Lexus ES thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam ngày 7/10, với hai phiên bản ES 350h hybrid và một bản thuần điện ES 500e. Theo thông tin từ đại lý, ES 350h có giá dự kiến khoảng 2,5 tỷ đồng.

Lexus ES thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam ngày 7/10, với hai phiên bản ES 350h hybrid và một bản thuần điện ES 500e.

Với doanh số 13.889 xe sau 8 tháng và hàng loạt mẫu mới dự kiến xuất hiện trong những tháng cuối năm. Xe hybrid đang có thêm nhiều sản phẩm để cạnh tranh ở các phân khúc khác nhau, từ crossover, SUV, MPV, sedan đến xe sang.