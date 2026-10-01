[GALLERY] Tận thấy Hyundai Tucson 2027 'bằng xương bằng thịt' với 2 màu mới

Những hình ảnh thực tế mới ghi nhận tại Hàn Quốc cho thấy Hyundai Tucson thế hệ mới xuất hiện với hai màu ngoại thất gồm Titan Dark Gray và Metallic Silver. Đây là hai tông màu giúp thể hiện rõ hơn ngôn ngữ thiết kế mới của mẫu SUV cỡ C này.

Với Titan Dark Gray, thân xe của Hyundai Tucson 2027 mới mang tông xám than, kết hợp cùng các chi tiết tối màu tại vòm bánh xe và khu vực cản trước, tạo tổng thể liền mạch và khỏe khoắn.

Trong khi đó, màu Metallic Silver lại tạo hiệu ứng tương phản rõ hơn, qua đó làm nổi bật những đường nét hình học sắc sảo trên thân xe Hyundai Tucson thế hệ mới cùng hệ thống giá nóc. Ở phía sau, Tucson thế hệ mới sở hữu thiết kế cửa hậu gọn gàng với logo TUCSON đặt ở trung tâm, kết hợp cụm đèn LED dạng dọc.

Cách bố trí hệ thống đèn phía sau góp phần tạo điểm nhận diện riêng cho phần đuôi xe. bên cạnh đó, sự xuất hiện của hai màu sơn mới tiếp tục cho thấy diện mạo vuông vức, góc cạnh là một trong những điểm đáng chú ý trên Tucson thế hệ mới.

Tucson thế hệ mới tại thị trường Hàn Quốc sử dụng hai hệ truyền động. Phiên bản 1.6 Turbo trang bị động cơ Smartstream T-GDI 1.6L, sản sinh 193 PS và 265Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Công suất tăng 13 PS so với thế hệ trước.

Trong khi đó, Hyundai Tucson 2027 phiên bản 1.6 Turbo Hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L với hệ thống hybrid thế hệ mới, cho tổng công suất 245 PS. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 17,4 km/l.

Hệ thống hybrid mới tích hợp một số công nghệ hỗ trợ vận hành. Trong đó, Inertial Driving Guidance sử dụng dữ liệu GPS và độ cao tuyến đường để đề xuất thời điểm nhả chân ga, qua đó tối ưu khả năng tái tạo năng lượng. Chế độ Stay Mode cho phép duy trì hệ thống giải trí, âm thanh và điều hòa bằng nguồn điện từ hệ thống hybrid khi xe dừng mà không cần để động cơ xăng hoạt động.

Công nghệ E-Traction tận dụng mô-men xoắn tức thời của mô-tơ điện để hạn chế hiện tượng chúi hoặc nảy thân xe khi chạy qua gờ giảm tốc và mặt đường không bằng phẳng. Hyundai dự kiến công bố giá bán, cấu hình từng phiên bản Tucson 2027 và thời điểm giao xe tại Hàn Quốc ngay trong tháng 10/2026 này.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới.