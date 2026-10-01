Hết ưu đãi, nhu cầu xe điện tại Mỹ chậm lại

Một chiếc xe điện Tesla Model Y đỗ bên đường tại Washington, D.C. (Mỹ), phía trước một trạm xe đạp điện công cộng chia sẻ qua ứng dụng Capital Bikeshare. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 30/9, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong nửa đầu năm nay, các loại xe điện hạng nhẹ, bao gồm xe du lịch, tiêu thụ lượng điện cao hơn 8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 13-24% những năm gần đây. Mức tăng cao nhất, 24%, được ghi nhận trong nửa cuối năm 2023.

Đà tăng chậm lại được ghi nhận trong bối cảnh nhu cầu xe điện suy yếu sau khi các khoản ưu đãi thuế liên bang, vốn giúp giảm chi phí mua và thuê xe, hết hạn vào tháng 9/2025. Theo EIA, doanh số xe điện mới tại Mỹ trong nửa đầu năm 2026 giảm 19% so với 6 tháng trước đó. Các hãng sản xuất ô tô như Ford Motor Co. và Honda Motor Co. cũng đã ngừng sản xuất một số mẫu xe điện có doanh số thấp kể từ cuối năm 2025.

Xe điện chạy hoàn toàn bằng pin (BEV) và xe lai sạc điện (PHEV) đều sử dụng điện trực tiếp từ lưới điện, nên sự gia tăng số lượng các loại xe này đã góp phần thúc đẩy nhu cầu điện trên toàn quốc. Dù doanh số có phần chững lại, EIA cho biết lượng điện xe điện hạng nhẹ tiêu thụ tại Mỹ vẫn tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2023, đạt gần 14 tỷ kWh trong nửa đầu năm 2026./.