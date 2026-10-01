Loạt ô tô mới 'đổ bộ' Việt Nam tháng 10/2026, xe điện hóa chiếm ưu thế

Sau giai đoạn thị trường có phần trầm lắng do tâm lý kiêng kỵ trong tháng 7 Âm lịch, thị trường ô tô Việt Nam bước vào quý IV - giai đoạn thường có sức mua cao hơn khi doanh nghiệp tăng cường kích cầu và người tiêu dùng chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm. Nắm bắt xu hướng này, nhiều hãng xe dự kiến đưa sản phẩm mới về Việt Nam trong tháng 10/2026, trải rộng từ xe phổ thông đến xe sang.

Đáng chú ý, phần lớn sản phẩm mới thuộc nhóm xe điện hóa, cho thấy các hãng đang đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa hệ truyền động tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh xe thuần điện, các mẫu hybrid và plug-in hybrid (PHEV) cũng xuất hiện ngày càng nhiều, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí sử dụng và hiệu quả nhiên liệu trở thành những yếu tố được quan tâm.

* Xe phổ thông và PHEV/Hybrid sôi động trước giờ G

Ở nhóm xe phổ thông, BYD Sealion 5 là một trong những sản phẩm đáng chú ý. Mẫu SUV cỡ C dự kiến được phân phối với hai phiên bản Essential và Premium, giá dự kiến từ hơn 600 triệu đồng đến khoảng 750 triệu đồng. Xe sử dụng hệ truyền động PHEV, gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất khoảng 214 mã lực.

Ngoại thất BYD SEALION 5

Phiên bản Essential sử dụng pin 13,08 kWh, cho quãng đường chạy thuần điện khoảng 82 km, trong khi bản Premium sử dụng pin 18,3 kWh, có thể di chuyển khoảng 110 km bằng năng lượng điện theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp động cơ xăng và điện, phiên bản Premium có tổng phạm vi hoạt động được công bố hơn 1.200 km.

Việc BYD tiếp tục mở rộng danh mục PHEV tại Việt Nam cho thấy xu hướng cạnh tranh không chỉ diễn ra ở xe thuần điện. Với khả năng kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, nhóm PHEV hướng tới khách hàng muốn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt trong những hành trình dài.

Subaru Forester Hybrid

Trong khi đó, Subaru chuẩn bị bổ sung phiên bản Forester Hybrid. Mẫu SUV này tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng boxer 2.5L, mô-tơ điện và pin lithium-ion 1,1 kWh. Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực, kết hợp hộp số eCVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng Symmetrical AWD.

Giá bán chính thức chưa được Subaru công bố; thông tin từ đại lý cho rằng mức giá có thể khoảng 1,5 tỷ đồng. Các phiên bản Forester hiện có giá niêm yết 1,299-1,399 tỷ đồng, do đó phiên bản hybrid nếu được đưa về sẽ hướng tới nhóm khách hàng chấp nhận mức chi phí đầu tư cao hơn để đổi lấy hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

* Xe sang, xe điện hóa bứt phá đua công nghệ

Ở phân khúc xe sang, tháng 10 dự kiến chứng kiến cuộc đua đáng chú ý giữa Lexus, Mercedes-Benz và Volvo. Lexus ES thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại TP Hồ Chí Minh ngày 7/10, với hai phiên bản hybrid ES 350h và một phiên bản thuần điện ES 500e. Theo thông tin từ đại lý, giá dự kiến lần lượt khoảng 2,36 tỷ đồng, 2,58 tỷ đồng và 2,98 tỷ đồng.

Lexus ES thế hệ mới

Đáng chú ý, ES 500e sẽ đánh dấu lần đầu Lexus chính thức tham gia phân khúc ô tô thuần điện tại Việt Nam. Mẫu xe sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động 4 bánh Direct4 và pin khoảng 74,7-75 kWh. Công suất hệ thống đạt 338 mã lực.

Sự xuất hiện của Lexus ES 500e cũng cho thấy quá trình điện hóa đang mở rộng sang nhóm sedan hạng sang. Thay vì chỉ tập trung vào SUV điện, các thương hiệu cao cấp đang đưa thêm sedan điện vào danh mục sản phẩm nhằm tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng xe sang nhưng muốn chuyển sang phương tiện không phát thải tại ống xả.

Lấy cảm hứng từ concept VISION EQXX, CLA 200 electric sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với tỷ lệ thân xe đậm nét thể thao, các bề mặt đúc khối gọn gàng và phần đầu xe nổi bật với tạo hình “mũi cá mập” sắc nét

Mercedes-Benz cũng dự kiến giới thiệu CLA 200 Electric trong tháng 10. Mẫu xe nhập khẩu từ Đức, sử dụng nền tảng MMA dành cho các mẫu xe điện và hybrid thế hệ mới. CLA 200 Electric được trang bị mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 224 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm, pin 58 kWh và kiến trúc điện áp 800V.

Theo thông tin trong tài liệu, xe có phạm vi hoạt động 459-542 km theo chuẩn WLTP và hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 200 kW. Giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Nếu mức giá này được duy trì khi mở bán, CLA 200 Electric sẽ tạo thêm lựa chọn ở nhóm xe sang thuần điện có mức giá thấp hơn đáng kể so với một số sản phẩm điện hiện có của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Bộ đôi thuần điện cao cấp Volvo EX90 và ES90 sẽ gia nhập thị trường ô tô Việt Nam vào quý V năm nay

Volvo cũng chuẩn bị mở rộng danh mục xe điện với bộ đôi ES90 và EX90, đều nhập khẩu từ Malaysia. Trong đó, EX90 là SUV điện cỡ lớn, sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất 517 mã lực, mô-men xoắn 910 Nm và pin 111 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 623 km theo chuẩn WLTP tại thị trường tham chiếu.

Volvo ES90 được định vị là sedan điện kiểu fastback. Phiên bản tham chiếu sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu sau, công suất 333 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm và pin 92 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 651 km theo chuẩn WLTP. Bộ đôi này sử dụng kiến trúc điện áp 800V, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút trong điều kiện lý tưởng.

Bên cạnh những mẫu xe dự kiến ra mắt trong tháng 10, thị trường Việt Nam còn có thể tiếp tục đón thêm sản phẩm mới trong những tháng cuối năm. Mazda CX-5 thế hệ mới được dự kiến giới thiệu vào tháng 11; Mitsubishi Outlander thế hệ mới có khả năng trở lại thị trường; trong khi Suzuki XL7 Hybrid và Honda City facelift cũng đang được chú ý.

ID. ERA 9X là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV đầu tiên trong các hãng được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Công nghệ EREV của Volkswagen có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên đến 1.651 km

Đáng chú ý, xu hướng điện hóa không dừng ở BEV và hybrid truyền thống. Một số mẫu xe điện có động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát điện (EREV) như Volkswagen ID. ERA 9X, iCaur V27 và một số mẫu Li Auto được đề cập là có thể xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới.

Sự đa dạng về công nghệ cho thấy các hãng xe đang tìm nhiều hướng tiếp cận khác nhau đối với quá trình điện hóa. Trong đó, xe thuần điện hướng tới nhóm khách hàng có điều kiện tiếp cận hạ tầng sạc; hybrid và PHEV phù hợp với người dùng muốn giảm tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn cần động cơ đốt trong; còn EREV có thể trở thành một lựa chọn trung gian trong quá trình chuyển đổi.

Về mặt thị trường, loạt sản phẩm mới trong tháng 10 có thể tạo thêm động lực cho giai đoạn kinh doanh cuối năm, khi các hãng thường đẩy mạnh chương trình bán hàng và người tiêu dùng gia tăng nhu cầu mua sắm.

Sự xuất hiện đồng thời của nhiều mẫu xe điện hóa cũng sẽ khiến cạnh tranh chuyển mạnh từ kiểu dáng, trang bị sang hiệu quả sử dụng, công nghệ pin, tốc độ sạc, chi phí sở hữu và dịch vụ hậu mãi.

Với việc sản phẩm mới trải rộng từ phân khúc phổ thông đến xe sang, tháng 10/2026 được kỳ vọng trở thành thời điểm sôi động của thị trường ô tô Việt Nam, đồng thời phản ánh rõ hơn xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng điện hóa.