VIBE 2026 quy tụ khoảng 700 gian hàng, An Cường giới thiệu hệ vật liệu mới

Tại triển lãm, Công ty CP Gỗ An Cường (HoSE: ACG) giới thiệu Masterpiece Series, thương hiệu tập trung vào các dòng vật liệu tự nhiên. Bộ sưu tập đầu tiên là PrimeOak®, sử dụng gỗ sồi đỏ Bắc Mỹ, được phát triển cho các ứng dụng như sàn, tấm ốp, cánh tủ và cửa. Theo doanh nghiệp, hệ sản phẩm hướng tới sự đồng bộ về màu sắc và đường vân giữa các hạng mục trong cùng không gian.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh đó, An Cường giới thiệu 3 giải pháp vật liệu gồm flexlaminate®, LUXFORM® và Lacquered Melamine. Các sản phẩm lần lượt tập trung vào vật liệu cho thiết kế uốn cong, bề mặt mô phỏng da và vải dệt, cũng như dòng Melamine đơn sắc cho các ứng dụng nội thất.

Doanh nghiệp cũng đưa Envision, phần mềm mô phỏng thiết kế 3D, vào danh mục giải pháp tại triển lãm. Công cụ cho phép người dùng thay đổi và phối hợp vật liệu trên không gian mô phỏng trước khi triển khai thiết kế thực tế.

Thương hiệu luxury Masterpiece Series gồm các hệ giải pháp vật liệu tự nhiên

Cũng tại triển lãm, An Cường giới thiệu nhà máy sản xuất ván MDF tại Đồng Nai, được doanh nghiệp xác định là nhà máy gỗ công nghiệp thứ 4. Nhà máy có công suất 450.000 m³ gỗ công nghiệp mỗi năm, bổ sung năng lực sản xuất MDF vào chuỗi sản phẩm hiện có của doanh nghiệp.

VIBE 2026 do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) phối hợp với Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) tổ chức, với chủ đề “Next in Space – Growth in Motion”, tập trung kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi kiến trúc, nội thất và xây dựng.