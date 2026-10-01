BMW 3 Series thế hệ mới: Sedan dành cho doanh nhân thêm nhiều nâng cấp tiện nghi

BMW 3 Series thế hệ mới. (Ảnh: BMW)

BMW 3 Series thế hệ mới được BMW giới thiệu với những thay đổi về thiết kế, nội thất và hệ truyền động. Đây là thế hệ thứ 8 của dòng sedan đã được duy trì hơn 50 năm, trong bối cảnh nhu cầu đối với các mẫu SUV ngày càng tăng.

Ở ngoại thất, 3 Series mới có nhiều nét tương đồng với BMW i3, nổi bật ở cụm đèn LED ban ngày và lưới tản nhiệt hình quả thận tối màu. Do sử dụng động cơ đốt trong, cản trước và các khe hút gió phía dưới được thiết kế lớn hơn. Nắp ca-pô dài và thấp, trong khi chi tiết Hofmeister Kink đặc trưng của BMW vẫn được giữ lại.

BMW 3 Series thế hệ mới ra mắt, hướng tới trải nghiệm lái và tiện nghi. (Ảnh: BMW)

Các phiên bản 330, 330 xDrive và M350 xDrive có cùng kích thước, với chiều dài 4.754 mm, rộng 1.849 mm và cao 1.455 mm. Những thông số này tiếp tục duy trì cấu hình của một mẫu sedan phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày và di chuyển công việc.

Ghế mới là trang bị tiêu chuẩn, trong khi chức năng điều chỉnh độ rộng tựa lưng và hỗ trợ thắt lưng chỉ có trên ghế đa chức năng tùy chọn. Đây là những trang bị hướng đến trải nghiệm sử dụng của người ngồi trong xe, trong đó có nhóm khách hàng doanh nhân thường quan tâm đến tiện nghi và sự thoải mái khi di chuyển.

BMW 3 Series thế hệ mới có bản M350 xDrive mạnh 437 mã lực. (Ảnh: BMW)

M350 xDrive thay thế M340i xDrive và là phiên bản cao nhất của 3 Series sử dụng động cơ đốt trong trước khi M3 thế hệ mới xuất hiện. Xe dùng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 3.0L kết hợp mild-hybrid 48V, công suất 437 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm. Hộp số tự động 8 cấp Steptronic cùng hệ dẫn động 4 bánh xDrive giúp xe tăng tốc 0-96 km/h trong 3,9 giây.

Trong khi đó, BMW 330 và 330 xDrive sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0L, công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, thời gian tăng tốc 0-96 km/h là 5,9 giây.

BMW cũng nâng cấp hệ thống khung gầm, bổ sung hệ thống treo thích ứng tùy chọn trên các phiên bản tiêu chuẩn. Riêng M350 xDrive được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thích ứng M và chế độ Drift Moment, cho phép chuyển từ dẫn động 4 bánh sang dẫn động cầu sau khi kích hoạt.