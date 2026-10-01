Mitsubishi Outlander PHEV từ 1,2 tỷ đồng tại Philippines, sắp về Việt Nam

Mitsubishi đã chính thức giới thiệu mẫu SUV điện hóa Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 (PIMS). Đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa, hướng tới khách hàng ưa chuộng công nghệ xanh và hiệu suất vận hành cao.

Tại thị trường Philippines, Outlander PHEV 2026 sử dụng động cơ MIVEC 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện và bộ pin 22,7 kWh. Hệ thống cho tổng công suất 302 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Theo công bố, xe có phạm vi hoạt động tổng thể gần 1.000km, trong khi ở chế độ thuần điện có thể di chuyển tối đa khoảng 100km.

Hệ truyền động được kết hợp với Super All-Wheel Control (S-AWC), hệ thống dẫn động 4 bánh đặc trưng của Mitsubishi. Công nghệ này phối hợp khả năng phân bổ lực kéo với các hệ thống hỗ trợ ổn định, trong đó có Active Yaw Control, nhằm tăng khả năng kiểm soát xe trong những điều kiện vận hành khác nhau.

Outlander PHEV sở hữu kiểu dáng SUV khỏe khoắn với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần và mâm hợp kim hai tông màu 20 inch. Tại Philippines, mẫu xe có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm White Diamond, Red Diamond và Black Diamond.

Mitsubishi cũng sử dụng thép tại những vị trí quan trọng trong kết cấu khung xe Outlander PHEV, nhằm hạn chế rung động và tiếng ồn khi vận hành ở tốc độ cao. Cách tiếp cận này hướng tới việc cân bằng giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và sự thoải mái khi sử dụng hàng ngày.

Khoang cabin Outlander PHEV được bọc da màu xám sáng, kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh. Hàng ghế trước có khả năng chỉnh điện 8 hướng, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Hệ thống giải trí sử dụng dàn âm thanh Yamaha 8 loa, bổ sung thêm các tiện nghi phục vụ hành khách.

Về an toàn, xe được trang bị gói Mitsubishi Motors Safety Sensing với các tính năng như giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn và cảnh báo sự chú ý của người lái.

Mitsubishi cũng trang bị cho xe gói công nghệ hỗ trợ lái Mitsubishi Motors Safety Sensing nhằm tăng cường các tính năng an toàn chủ động trên xe. Ngoài ra, Outlander PHEV còn có hệ thống túi khí cho hành khách và camera quan sát 360 độ.

Tại thị trường Philippines, Mitsubishi Outlander PHEV 2026 có giá niêm yết 2,848 triệu peso (tương đương 1,2 tỷ đồng). Trong thời gian ưu đãi giới thiệu đến hết tháng 9/2026, mẫu xe được áp dụng mức giá 2,749 triệu peso (tương đương 1,1 tỷ đồng).

Dù đã ngừng bán ở Việt Nam, Outlander hiện vẫn là một trong những mẫu xe chủ lực của Mitsubishi tại nhiều thị trường. Điều này lý giải vì sao Mitsubishi Motors Việt Nam đang có dự định đưa thế hệ thứ tư về nước dù mới ngừng bán cách đây không lâu.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV 2026.