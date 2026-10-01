Cập nhật bảng giá xe và chương trình khuyến mãi của Subaru tháng 10/206
Trong tháng 10/2026, Subaru Việt Nam áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho các dòng xe.
Đặc biệt, mẫu xe Subaru Crosstrek giảm giá còn 809.000 triệu đồng, giảm gần 300 triệu đồng so với giá niêm yết.
Forester 2.5L Boxer: Tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản .
Outback 2.5 i-T EyeSight: Ưu đãi 144 triệu đồng + Tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản.
Cập nhật bảng giá xe và chương trình khuyến mãi của Subaru trong tháng 10/2026.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cap-nhat-bang-gia-xe-va-chuong-trinh-khuyen-mai-cua-subaru-thang-10-206/438781.html