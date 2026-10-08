Giá xăng E10 lên hơn 28.000 đồng/lít

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Tại kỳ điều hành ngày 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít với dầu diesel, đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập, giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng từ 15h ngày 8/10/2026 như sau:

Xăng E5 RON92: không cao hơn 27.703 đồng/lít (tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10 RON95-III 620 đồng/lít;

Xăng E10 RON95-III: không cao hơn 28.254 đồng/lít (tăng 1.065 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu diesel: không cao hơn 29.128 đồng/lít (giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu mazut: không cao hơn 21.092 đồng/kg (tăng 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết.