Giá vàng thế giới lao dốc mạnh

Biến động thị trường vàng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 8/10 (giờ Việt Nam), xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Giá vàng giao ngay giảm 1,2%, xuống 4.113,89 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 giảm 1,1% ở mức 4.140,70 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Thị trường hiện phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10. Tuy nhiên, công cụ FedWatch của CME cho thấy giới đầu tư vẫn đang đặt cược với xác suất khoảng 85% vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

Giá vàng quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng 8/10 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Theo ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài đang tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, gây sức ép lên giá vàng.

Một số quan chức Fed cũng phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho rằng việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi thêm các đợt tăng lãi suất, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho biết hướng đi của chính sách sẽ phụ thuộc vào diễn biến của áp lực lạm phát.

Dù vậy, lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường vàng. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng lượng vàng mua vào trong tháng 9, kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên 23 tháng.

Ông Grant nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực và kiểm định vùng 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi vào cuối năm, với khả năng hướng tới mốc 4.400 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 3%, xuống 59,86 USD/ounce. Bạch kim giảm 3,9%, còn 1.635,04 USD/ounce và palladium giảm 4%, xuống 1.125,70 USD/ounce.

Dầu tăng vì lo ngại nguồn cung Trung Đông

Trái ngược với vàng, giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày 8/10 khi thị trường lo ngại hoạt động vận chuyển dầu qua vùng Vịnh và eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn do các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng gia tăng.

Giá dầu Brent tương lai tăng 1,33 USD, tương đương 1,33%, lên 101,53 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 1,11 USD, tương đương 1,26%, lên 89,39 USD/thùng.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Trước khi xung đột xảy ra, lượng dầu và nhiên liệu đi qua tuyến đường này tương đương khoảng 20% nguồn cung dầu và nhiên liệu toàn cầu.

Giá dầu tiếp tục tăng. Ảnh: Reuters.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu qua eo biển Hormuz trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu. Trong vụ việc mới nhất, một tàu chở dầu ở phía bắc Qatar bị nhiều vật thể tấn công, khiến một số người thương vong.

Theo ông Daniel Hynes - chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh dường như vẫn chấp nhận rủi ro khi tiếp tục vận chuyển dầu, bởi không có tuyến đường thay thế để đưa dầu ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ cũng hỗ trợ giá. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 2/10 giảm 3,2 triệu thùng, xuống 424,1 triệu thùng, vượt xa mức giảm 1,7 triệu thùng mà giới phân tích dự báo.

Tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và nhiên liệu máy bay, cũng giảm 42.000 thùng xuống 105,14 triệu thùng, thấp hơn đáng kể so với mức thông thường trong cùng thời điểm của 5 năm qua.

Việc Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đẩy nhanh kế hoạch giải phóng dầu dự trữ được kỳ vọng giúp bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động thái này chỉ mang tính tạm thời và không tạo ra thêm năng lực sản xuất dầu mới.