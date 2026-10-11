Nga đề nghị hỗ trợ Iran tìm lối thoát cho cuộc chiến ở Trung Đông

"Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để góp phần giải quyết tình hình này", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/10.

Ông Putin đánh giá Iran đã có "nỗ lực thực sự" nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Về phần mình, ông Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bất chấp những trở ngại trong quá trình đàm phán với Washington.

"Chúng tôi vẫn tham gia đối thoại. Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi đàm phán với Mỹ, họ lại thực hiện các cuộc tấn công mới. Dẫu vậy, chúng tôi sẽ không rời bỏ bàn đàm phán", Tổng thống Iran nói.

Ông Pezeshkian cho biết Tehran mong muốn xây dựng một "khung giải pháp cuối cùng" nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran cáo buộc Washington tìm cách áp đặt chính sách và quan điểm của mình lên các quốc gia khác.

"Nếu Mỹ khăng khăng theo đuổi cách tiếp cận đơn phương, thì sẽ không thể đạt được giải pháp", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột hiện rơi vào bế tắc. Trong tuần này, ông Pezeshkian tuyên bố đối thoại với Washington là "vô nghĩa", cho thấy những bất đồng giữa 2 bên vẫn chưa được giải quyết.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích quy mô lớn nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, trong lúc Washington và Tehran đang tiến hành đàm phán hạt nhân.

Đến tháng 6, các bên liên quan ký bản ghi nhớ chung hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, bất đồng về cách diễn giải thỏa thuận cùng những vụ tàu thuyền bị tấn công tại eo biển Hormuz tiếp tục cản trở tiến trình ngoại giao.

Các cuộc đối thoại gián tiếp giữa Mỹ và Iran bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng không đạt được đột phá.

Trong những tuần gần đây, Washington chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế và không tiến hành thêm cuộc tập kích nào nhằm vào Iran kể từ ngày 1/9.

Tuyên bố của ông Putin cho thấy Nga sẵn sàng tham gia nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột.

Tuy nhiên, khả năng Moskva đóng vai trò trung gian hiệu quả vẫn phụ thuộc vào thiện chí đàm phán và mức độ nhượng bộ của các bên liên quan.